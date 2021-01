Κοινωνία

Αγνοείται εκπαιδευτικό αεροσκάφος

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολεμική Αεροπορία. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολεμική Αεροπορία, καθώς αγνοείται η τύχη ενός διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για διθέσιο πολιτικό αεροσκάφος τύπου DV20 με έναν επιβαίνοντα, το οποίο απογειώθηκε από την Κοζάνη με προορισμό τα Ιωάννινα, όπου θα επικοινωνούσε με τον ασύρματο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, δεν έχει επικοινωνήσει μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό επικεντρώνεται στους Μηλιωτάδες Ζαγορίου, καθώς το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφος καταγράφηκε πέντε ναυτικά μίλια βορειανατολικά του αεροδρομίου Ιωαννίνων, στις 12:28.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη δυνάμεις της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δυνάμεις της ΕΜΑΚ, ραδιοερασιτέχνες, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, άλλες εθελοντικές ομάδες και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση συντονίζεται από την Πολιτική Προστασία η οποία βρίσκεται επί τόπου με τέσσερα δικά της οχήματα και προσωπικό.

Στην έρευνα συμμετέχουν επίσης δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα από τη βάση του Ακτίου και ένα από τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: epiruspost.gr