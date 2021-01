Κόσμος

Σχοινάς: Καμιά εταιρεία δεν μπορεί να εκβιάσει για τα εμβόλια την Ευρώπη

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν υπεραμύνεται της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα εμβόλια και απαντά την κριτική για την Βρετανία. Τι είπε για το Κυπριακό.

«Κανένας, καμιά εταιρεία, δεν μπορεί να εκβιάσει ή να εκφοβίσει την Ευρώπη για τα εμβόλια» διαμηνύει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, αναφερόμενος στις καθυστερήσεις της AstraZeneca.

Σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» της Κύπρου, χαρακτηρίζει απερίγραπτο τον τρόπο, με τον οποίο η εταιρεία την τελευταία στιγμή, «αντί να επικεντρωθεί στην εκπλήρωση του συμβολαίου, έκανε τουρνέ στα ΜΜΕ, για να πει γιατί δεν μπορεί να τηρήσει το συμβόλαιο». Όπως τονίζει, «έχουμε ήδη πάρει μέτρα διαφάνειας για υποχρέωση κοινοποίησης των εξαγωγών. Και δε θα διστάσουμε να περάσουμε και στην επόμενη φάση, αν κρίνουμε ότι κάτι πάει στραβά».

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν υπεραμύνεται της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα εμβόλια. «Ήταν και είναι μονόδρομος» λέει και εξηγεί πως «χωρίς μια κοινή στρατηγική, το κόστος της μη Ευρώπης θα ήταν αβάσταχτο. Οι μεγάλες χώρες θα είχαν "σκουπίσει" από την αγορά τα εμβόλια, οι μεσαίες και οι μικρές σε καμιά περίπτωση δεν θα είχαν πρόσβαση. Ακόμα και οι μεγάλες, αν είχαν αγοράσει για να καλύψουν τον δικό τους πληθυσμό, θα ήταν δώρο άδωρον, χωρίς να εμβολιαστούν όλοι στη εσωτερική αγορά».

Όσον αφορά στην κριτική πως η Βρετανία έχει πετύχει να προχωράει πιο γρήγορα από την ΕΕ στους εμβολιασμούς, σημειώνει ότι τα εμβόλια δεν είναι το σωστό πεδίο αντιπαράθεσης της Ευρώπης με τους τέως εταίρους της. Αναφέροντας ότι πράγματι η Βρετανία ξεκίνησε νωρίτερα γιατί το συγκεκριμένο εμβόλιο αναπτύχθηκε στην Οξφόρδη, ενώ «εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να απλώσουμε τους σχεδιασμούς μας σε όλες τις εταιρείες που ανέπτυσσαν εμβόλια», ο κ. Σχοινάς υπογραμμίζει πως «η συγκεκριμένη παραγωγή από τα εργοστάσια που προορίζεται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν υπόκειται σε ρήτρες τοπικισμού. Δεν είναι πουθενά γραμμένο ότι μόνο από τα βρετανικά εργοστάσια παρέχονται εμβόλια στη Βρετανία ή μόνο από τα ευρωπαϊκά παρέχονται στην Ευρώπη».

Κυπριακό

Όσοι μιλάνε για λύση δύο κρατών, δεν έχουν ρωτήσει την Ευρώπη, τονίζει αναφορικά με το Κυπριακό ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, επισημαίνοντας ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην ΕΕ σαν ένα κράτος» κι εκτιμώντας ότι «η σημερινή συγκυρία, μετά τις εντάσεις της περασμένης χρονιάς, είναι ευνοϊκή για νέο ξεκίνημα, αρχής γεννομένης της συνάντησης 5+1 στις ΗΠΑ».

Προσθέτει ότι το βασικό ζητούμενο για την ΕΕ είναι η επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία να είναι από την πρώτη στιγμή ένα κράτος-μέλος της ΕΕ και της ευρωζώνης, «να λειτουργεί με software ευρωπαϊκό, ειδικά στους τομείς κυβερνητικής και πολιτικής δράσης όπου υπάρχει κοινοτική νομοθεσία και αρμοδιότητα». Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ θα εμπλακεί ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε διευθετήσεις θα αντιβαίνουν αυτής της βασικής αρχής, σημειώνει ο κ. Μαργαρίτης και δηλώνει ότι στις συναντήσεις του με τον Κύπριο ΥΠΕΞ, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τούρκο, Μεβούτ Τσαβούσογλου, διαπίστωσε ότι «η δυναμική εξελίσσεται θετικά».