Πέθανε ο Αδάμ Ρεγκούζας

Το άγγελμα του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια, τους πρώην συναδέλφους και τους συνοδοιπόρους του.

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρώην υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας Αδάμ Ρεγκούζας.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Δευτέρα στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στο Ντεπώ.

O Αδάμ Ρεγκούζας εξελέγη βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1996 και επανεξελέγη στις εκλογές του 2000, του 2004, και του 2007.

Διετέλεσε υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών από τις 10 Μαρτίου του 2004 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου του 2005.

Ο Αδάμ Ρεγκούζας γεννήθηκε το 1946 στην Αρτοτίνα Φωκίδας. Σπούδασε Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ Αθηνών, Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Παιδαγωγικά στην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ Θεσσαλονίκης.

Είχε πλούσια κομματική δράση. Ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ, μέλος του Πενταμελούς Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ν.Δ για μη κοινοβουλευτικά στελέχη, μέλος της ΟΚΕ Εργασίας της Ν.Δ και μέλος της ΟΚΕ Εθνικής Οικονομίας.

Συλλυπητήρια Μητσοτάκη και ΝΔ

«Ο Αδάμ Ρεγκούζας υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση την παράταξη της ΝΔ, τους πολίτες της Β’ Θεσσαλονίκης και τη χώρα ως υφυπουργός Οικονομικών. Η απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Εκφράζω τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του», αναφέρει σε μήνυμα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον πρώην υφυπουργό Οικονομικών και βουλευτή Αδάμ Ρεγκούζα. O Αδάμ Ρεγκούζας υπηρέτησε πιστά τη χώρα και την παράταξη ως βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης από το 1996 μέχρι το 2009 και ως υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών από τις 10 Μαρτίου του 2004 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου του 2005. Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΝΔ.