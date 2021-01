Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη κορονοϊού: Εκτάκτως στην Θεσσαλονίκη ο Χαρδαλιάς

Μαζι του θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη και ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ. Γιατί σήμανε συναγερμός

"Εκτάκτως μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς και ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, σε συνέχεια ανίχνευσης του στελέχους της νοτιο-αφρικάνικης μετάλλαξης του κορωνοϊού στην περιοχή", όπως αναφέρει ενημέρωση της ΓΓΠΠ

"Η μετάβαση του Υφυπουργού και του Προέδρου του ΕΟΔΥ κρίθηκε απαραίτητη σε συνέχεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα με συμμετοχή του Σωτήρη Τσιόδρα και επιδημιολόγων για την αξιολόγηση της κατάστασης", σημειώνεται στην ανακοίνωση .

Σε ιερείς εντοπίζονται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κρούσματα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του κορονοϊού.

Όπως μετέδωσε το thestival.gr πρόκειται για ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως.