Life

Κώστας Αρζόγλου: Ο Γιώργος Κιμούλης μου είχε κάνει τη ζωή κόλαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εκμυστηρεύθηκε για την συνεργασία τους προ ετών. Τι είπε για τον Κώστα Σπυρόπουλο.

Δεν έχουν τέλος από ότι φαίνεται οι καταγγελίες εναντίον του Γιώργου Κιμούλη. Στις νέες μαρτυρίες εναντίον του έρχεται να προστεθεί ακόμα μια. Αυτή του Κώστα Αρζόγλου ο οποίος μίλησε στο OPEN και τον κατηγόρησε ευθέως κάνοντας λόγο για μια δυσβάσταχτη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της θεατρικής τους συνεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα Κώστας Αρζόγλου περιέγραψε με μελανά χρώματα τη συνεργασία με τον Κιμούλη για την οποία η Ελενα Ακρίτα έγραψε σε ανάρτησή της: «Θυμάμαι τον πρώην άντρα μου Κώστα Αρζόγλου όταν γύρισε σπίτι μετά την τελευταία παράσταση του έργου "Ζητείται τενόρος" όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Κιμούλη. Τέσσερις ολόκληρους μήνες δεν αντάλλαξαν μια – μια! - λέξη: είχαν τσακωθεί από την πρώτη πρόβα. -Κώστα, πώς αισθάνθηκες που τελειώσατε; -Σαν να έπεσε η χούντα».

Ο ίδιος μιλώντας για τη συνεργασία τους στην παράσταση «Ζητείται τενόρος» την οποία σκηνοθετούσε λέει χαρακτηριστικά: «Νιώθω αμήχανα, να μιλάω για τέτοια πράγματα τα οποία είναι θλιβερά. Μου είχε κάνει τη ζωή κόλαση… Επί μια σεζόν ολόκληρη, κάθε μέρα. Κόλαση, τι να σας πω πραγματικά. Πήγαινα στο θέατρο τότε θυμάμαι σαν να πήγαινα για καταναγκαστικά έργα. Ήμουν σκηνοθέτης και ηθοποιός στην παράσταση "Ζητείται τενόρος" και ο Γιώργος είναι αρκετά χρόνια μικρότερός μου. Δεν μιλιόμαστε επί πολλούς μήνες, σε διπλανά καμαρίνια. Στη σκηνή ενοχλούσε. Έκανε τις σκηνές του μεγαλύτερες, άλλαζε τελείως μα τελείως το κείμενο - δηλαδή θέλω να πω έβαζε μέχρι και ποντιακά ανέκδοτα μέσα στη σκηνή. Άλλαζε το κείμενο συνέχεια, κάθε ατακούλα. Έβαζε παρένθεση διάφορα πράγματα να μην τα χαρακτηρίσω... Έλεγε υπήρχε πρόβλημα με το κείμενο -που είχε κάνει μετάφραση η Έλενα - το άλλαζε συνέχεια. Με τον Γιώργο κάναμε να μιλήσουμε 25 χρόνια ενώ ήμασταν πολύ φίλοι. Ήθελε μία παράσταση ομαδική να την καρπωθεί ο ίδιος και αυτό γινόταν με διάφορους τρόπους επί σκηνής» είπε αρχικά για να συνεχίσει: «Η αντίληψη του "Εγώ είμαι και κανείς άλλος" κυριαρχούσε πολλές στον Γιώργο. Μιλήσαμε μετά από πολλά χρόνια όταν ακουσα από φίλους και γνωστούς ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ από τότε που γεννήθηκε η κόρη του».

Έφαγα αγκωνιά στην υπόκλιση

«Στην υπόκλιση της πρεμιέρας και ενώ κάτω ήταν πολύ σημαντικές προσωπικότητες πήγε πιο μπροστά και υποκλίθηκε μόνος του ενώ ήταν μια ομαδική δουλειά, και όταν υποκλίθηκα εγώ έφαγα αγκωνιά. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τη σκηνική ευφυΐα από την ευφυΐα της ζωής».

Ο Γιώργος Κιμούλης και ο Κώστας Αρζόγλου είχαν συνυπάρξει στην θεατρική παράσταση «Ζητείται τενόρος» το 1989 στην οποία ο Κώστας Αρζόγλου ήταν και ο σκηνοθέτης.

Τι λέει για τον Κώστα Σπυρόπουλο

Ο Κώστας Αρζόγλου αναφέρθηκε και στον Κώστα Σπυρόπουλο λέγοντας: «Ο Κώστας είναι φίλος μου, δεν τα πιστεύω αυτά για τον Κώστα. Πιστεύω πως δεν ήταν στις προθέσεις του».