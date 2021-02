Παράξενα

Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα και τους έσωσαν τα σκυλιά τους

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε το ζευγάρι από ένα μονοπάτι. Πως τα σκυλιά κατάφεραν να τους σώσουν.

(εικόνα αρχείου)

Δύο άνθρωποι που είχαν καταπλακωθεί από χιονοστιβάδα στην Ελβετία διασώθηκαν χάρη στους σκύλους τους που γάβγιζαν ζητώντας βοήθεια και έτσι τράβηξαν την προσοχή κάποιων περιπατητών κοντά στην περιοχή που κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Rega.

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε το ζευγάρι από ένα μονοπάτι στην κοιλάδα Αβέρ της νοτιοδυτικής Ελβετίας, κοντά στο ιταλικό σύνορο και δυτικά του Σεν Μόριτζ, χθες λίγο μετά τις 15:00 τοπική ώρα, αναφέρει ανακοίνωση της Rega.

"Οι σκύλοι τους που δεν θάφτηκαν κάτω από το χιόνι, γαβγίζοντας πολύ δυνατά, προκάλεσαν την προσοχή μιας ομάδας περιπατητών στο χιόνι που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση στην ίδια κοιλάδα, αλλά δεν είχαν δει την χιονοστιβάδα", σημειώνει η ανακοίνωση.

Σχεδόν 15-20 λεπτά μετά την χιονοστιβάδα η ομάδα βρέθηκε επί τόπου, όπου ενός εκ των δύο θυμάτων του ατυχήματος φαίνονταν τα χέρια. Το δεύτερο άτομο ήταν ολοκληρωτικά θαμμένο, σύμφωνα με την Rega.

Και οι δύο απεγκλωβίστηκαν έχοντας τραυματιστεί ελαφρά και υποφέροντας από ήπια υποθερμία. Στη συνέχεια η Rega τους μετέφερε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Η Rega δεν ανέφερε πόσοι ήταν οι σκύλοι τους ή ποιας ράτσας ήταν.