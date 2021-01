Παράξενα

Σούδα: Σκύλος περιμένει το αφεντικό του που πνίγηκε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκίνησε ο σκύλος του άνδρα που έχασε τη ζωή του το πρωί της Κυριακής στη Σούδα.

Δεν απομακρύνθηκε από το σημείο που έχασε τη ζωή του ο άνδρας από τη Βρετανία ο σκύλος του, που παρέμεινε για ώρες κοντά στο ιστιοφόρο που βυθίστηκε και στο άψυχο σώμα του αφεντικού του.

Αν και μεταφέρθηκε στην ακτή, ο σκύλος ήταν φοβισμένος, ενώ το βλέμμα του ήταν «καρφωμένο» στο σημείο της βύθισης του σκάφους.

Όταν κάποια στιγμή, μάλιστα, δεν είχε καλή οπτική επαφή με το σημείο, ξέφυγε από την προστασία των λιμενικών και πήγε σε άλλο σημείο, για να βλέπει το βυθισμένο ιστιοφόρο.

Στο σημείο κλήθηκε ο Φιλοζωικος σύλλογος Χανίων «Η Προστασία των Ζώων» προκειμένου να αναλάβει την φροντίδα του σκύλου.

Αναλυτικά ο Φιλοζωικος σύλλογος Χανίων «Η Προστασία των Ζώων», αναφέρει «το σκυλάκι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη βάρκα των ψαράδων σε σοκ και η αστυνομία μας ειδοποίησε εάν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Παρακαλούμε όποιος μπορεί να το φιλοξενήσει προσωρινά, για να μπορέσει η αστυνομία να αναζητήσει την οικογένεια του άτυχου κηδεμόνα του. Το σκυλί βρίσκεται σε σύγχυση και σοκ και θα χρειαστεί ένα ήρεμο περιβάλλον, μέχρι να βρεθεί μια λύση. Είναι αρσενικός, πολύ ήρεμος και συνεργάσιμος και πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε. Ο χειρότερος εφιάλτης όλων μας που έχουμε ζώα και τα αγαπάμε είναι να βρεθούν μόνα τους εάν πάθουμε κάτι».

Πηγή: flashnews.gr