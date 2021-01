Κόσμος

Ναβάλνι: “Πλημμύρισε” η Ρωσία με διαδηλωτές – Χιλιάδες συλλήψεις (εικόνες)

Και η σύζυγος του επικριτή του Πούτιν μεταξύ των συλληφθέντων. Πλήθος διαδηλώσεων σε όλη τη Ρωσία.

Η αστυνομία συνέλαβε σήμερα περισσότερους από 3062 ανθρώπους, οι 844 από τους οποίους στη Μόσχα, σύμφωνα με πηγές του Κρεμλίνου και διέλυσε διαδηλώσεις στη Μόσχα και σε άλλες ρωσικές πόλεις καθώς υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της φυλάκισής του παρά το δριμύ ψύχος και την απειλή σύλληψης. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και η σύζυγος του επικριτή του Κρεμλίνου Γιούλια Ναβάλναγια.

Οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την χώρα ακολουθούν εκείνες του περασμένου σαββατοκύριακου στο πλαίσιο της εκστρατείας των υποστηρικτών του Ναβάλνι για την απελευθέρωσή του.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι συνελήφθη στις 17 Ιανουαρίου κατά την επιστροφή του στη Μόσχα από την Γερμανία όπου ανάρρωνε μετά την δηλητηρίασή του με νευροτοξικό παράγοντα το περασμένο καλοκαίρι. Ο ίδιος κατηγορεί τον πρόεδρο Πούτιν ότι διέταξε την δηλητηρίασή του, αλλά το Κρεμλίνο το διαψεύδει.

Η αστυνομία στη Μόσχα συνέλαβε τουλάχιστον 100 ανθρώπους την ώρα που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις νωρίς σήμερα το πρωί υπό χιονόπτωση και με έντονη την παρουσία της αστυνομίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters.

To OVD-Info, μια ομάδα επιτήρησης των διαδηλώσεων, ανακοίνωσε ότι η αστυνομία συνέλαβε 1.009 άτομα σε όλη τη χώρα.

Η 40χρονη Γιούλια, μια διαδηλώτρια στη Μόσχα, λέει ότι αποφάσισε να συμμετάσχει παρότι την προηγούμενη νύχτα είχε πάθει κρίση πανικού από την ανησυχία της για τις πιθανές επιπτώσεις της συμμετοχής της.

"Αντιλαμβάνομαι ότι ζω σε ένα κράτος πλήρους ανομίας. Σε ένα αστυνομοκρατούμενο κράτος χωρίς ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Σε μια χώρα που κυβερνάται από την διαφθορά. Θα ήθελα να ζω διαφορετικά", λέει.

Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει παράνομες τις διαδηλώσεις καθώς δεν είχαν λάβει έγκριση και είχε ανακοινώσει ότι θα τις διέλυε. Οι αρχές έχουν ανακοινώσει από την πλευρά τους ότι οι διαδηλωτές μπορεί να διασπείρουν κορονοϊό.

Πλήθη διαδηλωτών ήταν διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας καθώς οι οργανωτές άλλαξαν δύο φορές το προγραμματισμένο σημείο συνάντησης επειδή η αστυνομία είχε λάβει πρωτοφανή μέτρα σφραγίζοντας την πρόσβαση σε περιοχές της πρωτεύουσας για τους πεζούς και κλείνοντας σταθμούς του μετρό.

Η αστυνομία εκτιμά ότι στις διαδηλώσεις στη Μόσχα συμμετείχαν περίπου 300 άνθρωποι.

Στην πόλη Βλαντιβοστόκ της ρωσικής Άπω Ανατολής η αστυνομία εμπόδισε τους διαδηλωτές να πλησιάσουν στο κέντρο υποχρεώνοντάς τους να συγκεντρωθούν κοντά στην προκυμαία, δίπλα στον παγωμένο όρμο Άμουρ.

Οπτικό υλικό δείχνει διαδηλωτές να φωνάζουν "Ο Πούτιν είναι κλέφτης" κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και πραγματοποιώντας πορεία σε θερμοκρασίες που έφθασαν τους μείον 13 βαθμούς Κελσίου.

Η αστυνομία συνέλαβε πάνω από 100 διαδηλωτές στην πόλη αυτή, σύμφωνα με το OVD-Info.

Στο Τομσκ, την πόλη της Σιβηρίας την οποία είχε επισκεφθεί ο Ναβάλνι προτού καταρρεύσει ξαφνικά μέσα στο αεροπλάνο τον περασμένο Αύγουστο, οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από έναν συναυλιακό χώρο και φώναζαν "Αφήστε τον ελεύθερο".

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και στην πόλη Γιακούτσκ της ανατολικής Σιβηρίας παρά τους -42 βαθμούς Κελσίου.

"Αυτή είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω σε διαδήλωση. Βαρέθηκα πια την πλήρη ανομία των αρχών", λέει ο Ιβάν, ένας διαδηλωτής που αρνήθηκε να αποκαλύψει το επίθετό του.

Οι διαδηλώσεις είναι ένα τεστ για την υποστήριξη προς τον Ναβάλνι καθώς πολλοί από τους πιο προβεβλημένους συμμάχους του στοχοποιήθηκαν σε μια επιχείρηση καταστολής αυτή την εβδομάδα.

Πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο αδελφός του Όλεγκ, βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό.

"Αν παραμείνουμε σιωπηλοί, τότε θα έρθουν αύριο για κάποιον από εμάς", έγραψε στο Instagram η Γιούλια Ναβάλναγια, η σύζυγος του Ναβάλνι, η οποία σήμερα συνελήφθη σε διαδήλωση στη Μόσχα αλλά είχε συλληφθεί και στις διαδηλώσεις του περασμένου σαββατοκύριακου.

Ο 44χρονος Ναβάλνι κατηγορείται για παραβιάσεις των όρων αποφυλάκισής του, οι οποίες όπως λέει είναι κατασκευασμένες.

Την ερχόμενη εβδομάδα ένα δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει αν θα του επιβάλει ποινή φυλάκισης έως και 3,5 χρόνια.

Η Δύση έχει ζητήσει από τη Μόσχα να τον απελευθερώσει και οι σύμμαχοί του έχουν απευθύνει έκκληση στον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να επιβάλει κυρώσεις εις βάρος 35 ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι είναι στενοί σύμμαχοι του προέδρου Πούτιν.

Στην προσπάθειά του να συσπειρώσει τους συμμάχους του ο Ναβάλνι ανέβασε αυτό τον μήνα ένα βίντεο, το οποίο είχε πάνω από 100 εκατομμύρια θεάσεις, όπου κατηγορεί τον Πούτιν πως είναι ο ιδιοκτήτης μιας έπαυλης αμύθητης αξίας στην Μαύρη Θάλασσα. Το Κρεμλίνο το έχει διαψεύσει και χθες, παραμονή των διαδηλώσεων, ο Αρκάντι Ρότενμπεργκ, ένας επιχειρηματίας και πρώην συναθλητής του Πούτιν στο τζούντο δήλωσε ότι ο ίδιος είναι ο ιδιοκτήτης του μεγάρου αυτού.