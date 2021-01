Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Τα ονόματα των ηρώων στα Ίμια παίρνουν οι τρεις νέες πυραυλάκατοι

Η ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τις τρεις νέες πυραυλάκατους που ναυπηγεί το Πολεμικό Ναυτικό.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιώτοπουλος ανακοίνωσε στο λογαριασμό του στο Facebook ότι οι τρεις νέοι πυραυλάκατοι που ναυπηγεί το Πολεμικό Ναυτικό παίρνουν τα ονόματά τους από τους ήρωες των Ιμίων.

«Τον Αύγουστο το Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε την 6η πυραυλάκατο που ναυπηγήθηκε από ελληνικά χέρια στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το όνομα αυτής “Καραθάνασης”.

Η 7η πυραυλάκατος που θα παραδοθεί εντός του 2021 θα φέρει το όνομα “Βλαχάκος”. Το επόμενο πλοίο αυτού του βεληνεκούς θα ονομαστεί “Γιαλοψός”.

Και τα τρία πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα πλεύσουν μια μέρα στο Αιγαίο υπερασπίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως θα το ήθελαν οι 3 ήρωες των Ιμίων» ανέφερε στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.