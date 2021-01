Κόσμος

Κύπρος: Στα Κατεχόμενα ο Τσαβούσογλου

Συνεχίζονται οι προκλήσεις στον Πενταδάκτυλο.

Στα Κατεχόμενα θα βρεθεί αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου προκειμένου να έχει επαφές με αξιωματούχους του ψευδοκράτους. Στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα έχει θα βρεθούν οι εξελίξεις στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών «ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην ΤΔΒΚ στις 1-2 Φεβρουαρίου. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα έχει επαφές με αξιωματούχους της ΤΔΒΚ (σ.σ. ψευδοκράτους), προκειμένου να συζητήσουν κοινά ζητήματα και κυρίως το Κυπριακό».

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι εργασίες που ξεκίνησαν στις 20 Ιανουαρίου για τη βαφή της γιγάντιας σημαίας του ψευδοκράτους της Βορείας Κύπρου στο όρος Πενταδάκτυλος.

Η «βαμμένη περιοχή» είναι σχεδόν 150 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα στο σύνολό της, όπως μεταδίδει το πρακτορείο «Ανατολή», ενώ σε δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο ο πρόεδρος του Συλλόγου για τον φωτισμό και τη συντήρηση της κατοχικής σημαίας στην Κύπρο Muezzinoglu αφού δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος επεσήμανε ότι υπάρχει ολόψυχη στήριξη της Άγκυρας στην κίνηση του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι σε μία άκρως προκλητικά κίνηση ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ επιθεώρησε τις προηγούμενες ημέρες τον Πενταδάκτυλο όπου γίνονται οι σχετικές εργασίες.