Υγεία - Περιβάλλον

ΓΓΠΠ: Στο “κόκκινο” άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απο πότε ισχύουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα και στις τρεις περιοχές.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και σε συνέχεια σχετικής εισήγησης και σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορωνοϊού Covid-19, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, Κυριακή 31-01-2020, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στις Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Λασιθίου και Ζακύνθου με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, οι Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Λασιθίου και Ζακύνθου, εντάσσονται από αύριο, Δευτέρα 01-02-2020 και ώρα 06.00, στο Επίπεδο Β – Αυξημένου Κινδύνου του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τα οριζόντια μέτρα που ισχύουν σε όλη την Επικράτεια, στις περιοχές που βρίσκονται στο Επίπεδο Β – Αυξημένου Κινδύνου, ισχύουν επιπρόσθετα:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 18:00 έως 05:00

Δια ζώσης λειτουργία των Γυμνασίων από 01/02/2021

Τηλε-εκπαίδευση για τα Λύκεια

Χώροι Λατρείας: Πραγματοποίηση λειτουργιών με ανώτατο όριο τα 9 άτομα

Λειτουργία λιανεμπορίου με τη μέθοδο click away και λειτουργία καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης, βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων και καταστημάτων προσωπικής περιποίησης με προκαθορισμένο ραντεβού (click-in-a-shop) και με 1 άτομο ανά 25τ.μ.

Κλειστά τα καταστήματα τις Κυριακές