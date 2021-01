Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - Αφρικανική μετάλλαξη κορονοϊού: που ανιχνεύθηκε στην Ελλάδα

Τι έδειξε η γονιδιωματική ανάλυση 200 δειγμάτων για τις μεταλλάξεις απο την Βρετανία και την Αφρική

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση 200 δειγμάτων που αφορούν στην περίοδο 12-27 Ιανουαρίου 2021 και προέρχονται από τις Πύλες Εισόδου, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Πιερία και την Πάτρα.

Στο σύνολο των 200 δειγμάτων που αναλύθηκαν, 177 πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας που απαιτούνται για την ανάλυση και ο τελικός έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Από τον έλεγχο αναδείχθηκαν συνολικά 108 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern).

Από αυτά, 107 δείγματα ήταν θετικά για το νέο στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7/UK) και ένα δείγμα ήταν θετικό για το νέο στέλεχος 20H/501Y.V2 (Lineage B.1.351/South Africa).

Συγκεκριμένα, το νέο στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7/UK lineage) ανιχνεύθηκε σε: 80 δείγματα από την Αττική (50 από συρροή σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, 21 από την κοινότητα και 9 από νοσοκομεία) 14 δείγματα από τη Χαλκιδική (όλα από την κοινότητα), 11 δείγματα από την Πάτρα (όλα νοσοκομειακά) 1 από τη Θεσσαλονίκη (από την κοινότητα), 1 από την Πιερία (από την κοινότητα).

Σε ό,τι αφορά το νέο στέλεχος 20H/501Y.V2 (Lineage B.1.351/South Africa), αυτό ανιχνεύθηκε από την κοινότητα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά στη χώρα μας έχουν ταυτοποιηθεί 173 δείγματα θετικά για το μεταλλαγμένο στέλεχος Β.1.1.7/UK lineage και ένα μεταλλαγμένο στέλεχος Lineage B.1.351/South Africa του ιού SARS-CoV-2.

Εκτάκτως μετέβη στη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς και ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, σε συνέχεια ανίχνευσης του στελέχους της νοτιο-αφρικάνικης μετάλλαξης του κορωνοϊού στην περιοχή.

Τα κρούσματα αφορούν κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως.

Έκτακτη σύσκεψη μετά την ανίχνευση του στελέχους της νοτιο-αφρικάνικης μετάλλαξης του κορονοϊού, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, στη Θεσσαλονίκη, υπό τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά και τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ Μπάμπης Στεργιάδης, ο λοιμωξιολόγος του ΑΧΕΠΑ και μέλος της Επιτροπής του υπουργείου Σίμος Μεταλλίδης, ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και ο δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός.

Σε δηλώσεις του με το πέρας της σύσκεψης ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε:

«Η πρώτη ανίχνευση του νοτιο-αφρικανικού στελέχους είναι εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Χρειάζεται ψυχραιμία, νηφαλιότητα. Αφορά σε στέλεχος της εκκλησίας και όχι ενδοεκκλησιαστική διασπορά. Σε κάθε περίπτωση με την εξαίρετη συνεργασία της Μητρόπολης και των ανθρώπων των ενοριών που εμπλέκονται προχωράμε σε σαρωτικούς ελέγχους, με μοριακούς ελέγχους και rapid test στην ευρύτερη περιοχή, ακολουθούμε το μονοπάτι των επαφών»

Ερωτηθείς για το κρούσμα απάντησε:

«Δεν γνωρίζουμε από που προήλθε. Γι αυτό γίνεται ιχνηλάτηση, για να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε ενδείξεις και θα πάρουμε τα μέτρα που χρειάζεται»

Ο κ. Χαρδαλιάς, αναφορικά με τους εμβολιασμούς επισήμανε: «Δεν θα επηρεάσει τους εμβολιασμούς. Προχωράμε με βάση το σχέδιο μας. Παραμένουμε πιστοί στο αρχικό μας σχέδιο»

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, θα γίνουν μια σειρά από ενέργειες το επόμενο διάστημα έτσι ώστε να μπορέσει να εντοπιστεί και αν υπάρχει και άλλο στέλεχος.

« Θα ενημερωθείτε το επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε εάν υπάρχει και άλλο στέλεχος. Οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι. Μέτρα, μάσκες όλοι » σημείωσε.

O περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί .

«Πρέπει να ανταποκριθούμε και σε αυτήν την πρόκληση. Για μια ακόμη φορά πρέπει να αντιληφθούμε την κρισιμότητα των καταστάσεων. Κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να πάρει μπρος η οικονομία μας. Αυτό όμως δεν μπορεί να μας οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Γιατί αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα πρέπει πάλι να ληφθούν μέτρα»