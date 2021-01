Κοινωνία

Ίλιον: Διαρροή υγραερίου - Διακοπή κυκλοφορίας

Σε ποιες οδούς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων.

Λόγω διαρροής υγραερίου σε αυτοκίνητο διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θερσίτου, από το ύψος της οδού Θέτιδος έως το ύψος της οδού Κάλχου, και στην οδό Βρισηίδος από το ύψος της οδού Ικάρου.

Η διακοπή κυκλοφορίας αποκαταστάθηκε μετά από λίγη ώρα.