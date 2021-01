Οικονομία

Σταμπουλίδης: ψώνια και μετακίνηση με ένα κλικ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω της πλατφόρμας e-καταναλωτής και δωρεάν τα ραντεβού για ψώνια, υπενθυμίζει ο ΓΓ Εμπορίου.

Δωρεάν μπορούν να καθορίζουν τα ραντεβού με τους πελάτες τους οι επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα e-καταναλωτής.

Αυτό υπενθυμίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο γενικός γραμματέας ότι:

«Οι επιχειρήσεις μπορούν να καθορίζουν δωρεάν ραντεβού με τους πελάτες χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα e-καταναλωτής της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι καταναλωτές διασφαλίζουν με ένα κλικ τις αγορές και τις μετακινήσεις τους».