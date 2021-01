Αθλητικά

“Αυτοκτόνησε” ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ

Με ένα τεράστιο comeback στο τελευταίο λεπτό, και τρομερές άμυνες, ο Προμηθέας νίκησε τους "πράσινους".

Μία τεράστια νίκη, 78-80, επί του Παναθηναϊκού, στο ΟΑΚΑ, πήρε ο Προμηθέας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Basket League. Oι Αχαιοί ακολουθούσαν από το -7 (78-71), 1:11 πριν τη λήξη, για να κάνουν σερί 9-0, με τρίποντο από τον Λούντζη, τέσσερις πόντους του Έβανς και λέι απ του Γκραντ. Κυρίως, όμως ήταν η άμυνα των παικτών του Προμηθέα στα τελευταία λεπτά που της χάρισε την 8η νίκη και 3η εκτός έδρας σε 12 αγώνες.

Ένας πρώην «πράσινος», ο Γιάννης Αθηναίου «σκότωσε» την ομάδα του Όντεντ Κάτας, σημειώνοντας 18 πόντους με 4/7 τρίποντα. Ο Τζεράι Γκραντ ήταν «καυτρός» με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο αδελφός του Τζεράιν Γκραντ είχε συγκομιδή 16 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Κουρασμένος από τους δύο αγώνες στη Euroleague την περασμένη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός υπέστη τη 2η ήττα του, μετά από αυτή στο Λαύριο, αλλά και την πρώτη εντός έδρας την τρέχουσα αγωνιστική. Ο αρχηγός του, Ιωάννης Παπαπέτρου, πέτυχε 26 πόντους, double double o Μήτογλου με 16 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ 12 πόντους πρόσθεσε ο Μπέντιλ.

Ο Παναθηναϊκός που την Παρασκευή αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στη Euroleague, ισοβαθμεί στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Basket League με ΑΕΚ και Λαύριο, με 22 βαθμούς, αλλά έχει έναν αγώνα λιγότερο. Ο Προμηθέας έφτασε τους 20 βαθμούς, έναν λιγότερο από το Περιστέρι που έχει όμως και έναν περισσότερο αγώνα από την ομάδα της Πάτρας.

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 36-43, 58-55, 78-80