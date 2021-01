Κοινωνία

Πατέρας 9χρονης στον ΑΝΤ1: Δακρύζω με την αγκαλιά του κόσμου στη Θωμαΐτσα (βίντεο)

Συγκλονίζει ο πατέρας του παιδιού που δίνει μάχη μετά από αλλεργικό σοκ που υπέστη, αφού κατανάλωσε γλυκό στο σχολείο της.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται η 9χρονη από το Βελεστίνο του Βόλου, η οποία υπέστη αλλεργικό σοκ στο σχολείο της. Συγκλονίζει το μήνυμα του πατέρας μέσα από τον ΑΝΤ1.

Στο πλευρό της μικρής βρίσκονται οι γονείς της, οι οποίοι περνούν το δικό τους «Γολγοθά».

«Θέλω να μιλήσω πρώτα σαν άνθρωπος. Ευχαριστώ τους πάντες μου μας συμπαραστέκονται. Ο πόνος είναι μεγάλος δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Βλέπω γονείς δίπλα μου στην ίδια κατάσταση και ίσως χειρότερα και θέλω πραγματικά να είχα την δύναμη να κάνω κάτι να τους απαλλάξω από όλο αυτό. Ο πόνος δεν έχει ούτε κόμμα ούτε ομάδα. Δεν ξέρω αν είμαι καλός χριστιανός ή άνθρωπος όμως δεν θα βγω ο ίδιος μετά από όλο αυτό. Εύχομαι τα καλύτερα και δύναμη σε όλους», δηλώνει αφοπλιστικά ο πατέρας της μικρής στον ΑΝΤ1.

Το κύμα συμπαράστασης προς την οικογένεια του άλλωστε, είναι μεγάλο. Άνθρωποι από όλη την Ελλάδα στέλνουν μηνύματα, σαν να είναι το δικό τους παιδί.

«Σαν πατέρας της Θωμαΐτσας δακρύζω που την αγκάλιασε έτσι ο κόσμος, τόσοι άγνωστοι που ξαφνικά την νιώθουν παιδί τους. Δεν χωράει λόγια αυτό. Δίνει την μάχη της όπως και όλοι μέχρι τώρα γιατροί και απλοί συνάνθρωποι της διπλανής πόρτας. Νιώθω περήφανος σαν πατέρας της αλλά και τόσο λίγος», αναφέρει ο πατέρας της μικρής μαχήτριας.

Το πρόβλημα αλλεργίας της 9χρονης ήταν γνωστό και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τι ήταν αυτό που προκάλεσε τόσο σοβαρή αντίδραση στον οργανισμό της, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα.