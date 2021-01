Αθλητικά

“Πέρασε” από τα Γιάννενα ο Ατρόμητος

Μεγάλη νίκη της ομάδας του Κάναντι μέσα στους "Ζωσιμάδες".



Ένα γκολ του Αμίρ Αγκάγιεφ - το παρθενικό του στη Super League - μόλις στο 5ο λεπτό, έφτασε για να πάρει ο Ατρόμητος τη νίκη 1-0 επί του ΠΑΣ στους «Ζωσιμάδες», σε παιχνίδι για την 20η αγωνιστική της Super League. Έχασε ευκαιρίες ο «Άγιαξ της Ηπείρου» για την ισοφάριση στο πρώτο μέρος, δοκάρι για την ομάδα του Νταμίρ Κάναντι με τον Χαβιέ Ούμπιδες στο δεύτερο.

Ο Ατρόμητος ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε. Ο Χάρης Χαρίσης έκλεψε την μπάλα, τροφοδότησε τον Μπράιτ Εντομβονγί κι αυτός έδωσε στον Αγκάγιεφ που με αριστερό διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ μόλις στο 5’! Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ στο 28’, αλλά ο Εντομβονγί αστόχησε απελπιστικά στο τετ-α-τετ με τον Γιούρι Λοντίγκιν. Ο ΠΑΣ ανέβασε την απόδοσή του, σπαταλώντας τρεις σπουδαίες ευκαιρίες μετά το ημίωρο. Αρχικά ο Φαμπρίτσιο Μπρένερ αστόχησε από πλεονεκτική θέση στο 31’ και οκτώ λεπτά μετά ο Χρήστος Μανδάς πραγματοποίησε διπλή επέμβαση σε προσπάθειες των Σάντι Κριζμάν και Μπαπτίστ Λεό. Το... καλό για τον Μανδά τρίτωσε στο 43’, με την επέμβασή του στο σουτ του Κάστρο Φάμπρι.

Ο Ατρόμητος ήταν καταιγιστικός αλλά και αναποτελεσματικός στο δεύτερο μέρος. Η κεφαλιά του νεοεισελθόντα Μπόγιαν Μάτιτς στο 50’ ήταν πολύ καλή, ακόμη καλύτερη όμως ήταν η επέμβαση του Λοντίγκιν. Χαρίσης και Μάτιτς συνεργάστηκαν στο 67’, με τον Σταύρο Πήλιο να διώχνει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή μετά το πλασέ του Σέρβου και με τον Λοντίγκιν εξουδετερωμένο. Τέσσερα λεπτά μετά, η σέντρα-σουτ του Χαβιέ Ούμπιδες σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του ΠΑΣ. Ο πολύπειρος Αργεντινός χαφ του Ατρόμητου δοκίμασε και με φάουλ στο 76’ να βρει δίχτυα, αλλά ο Λοντίγκιν φώναξε και πάλι «παρών». Οι γηπεδούχοι έψαξαν στα τελευταία λεπτά την ισοφάριση και στο 80' από τη σέντρα του Κριζμάν, ο Γιώργος Παμλίδης έβαλε την προβολή αλλά ο Μανδάς έδιωξε σε κόρνερ.

Το 0-1 έμεινε μέχρι το τέλος, ο ΠΑΣ Γιάννινα επέστρεψε στις ήττες μετά το «διπλό» στο ΟΑΚΑ επί της ΑΕΚ ενώ ο Ατρόμητος προσπέρασε τον Βόλο ανεβαίνοντας στην έβδομη θέση. Οι δυο ομάδες θα τα πουν ξανά μεσοβδόμαδα, αλλά στο Περιστέρι, για το θεσμό του Κυπέλλου έπειτα από το 2-2 του πρώτου αγώνα.

Οι συνθέσεις

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Οικονομόπουλος (62’ Σάλιακας), Πήλιος, Παντελάκης, Κάργας, Κάστρο (82’ Νάουμετς), Λιάσος (46’ Ελευθεριάδης), Καρτάλης, Μπρένερ (62’ Παμλίδης), Λεό (83’ Μιλιντσεάνου), Κριζμάν.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Νταμίρ Κάναντι): Μανδάς, Γούτας, Γκαλβάο, Τομάσεβιτς (90’+1’ Στρούγγης), Νάτσος, Ούμπιδες (90’+4’ Κιβρακίδης), Σάλομον, Χαρίσης, Ραμπέγιο (90’+2’ Κωτσόπουλος), Αγκάγιεφ (60’ Γιακουμάκης), Εντομβονγί (46’ Μάτιτς).