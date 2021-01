Κόσμος

Κορονοϊός: στο νοσοκομείο ο Κάπτεν Τομ που στήριξε την Υγεία περπατώντας

Είχε γίνει διεθνώς γνωστός, αφού κατέφερε να συγκεντρώσει σημαντικό ποσό για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Βρετανός λοχαγός Τομ Μουρ, ηλικίας 100 ετών, που κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια λίρες για το βρετανικό σύστημα υγείας κάνοντας γύρους στον κήπο του κατά το περσινό λοκντάουν, εισήχθη στο νοσοκομείο, αφότου διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορονοϊό, έγινε γνωστό σήμερα από την κόρη του.

Ο βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης τον περασμένο Απρίλιο με τους γύρους του, ενόψει των 100ων γενεθλίων του, στο πρώτο κύμα της πανδημίας Covid-19, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει περισσότερες από 30 εκατομμύρια λίρες για το βρετανικό σύστημα υγείας.

Ο «Κάπτεν Τομ» κατέρριψε δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες και χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω όλους ότι σήμερα… ο πατέρας μου εισήχθη στο νοσοκομείο», έγραψε στο Twitter, η κόρη του Χάνα.

«Τις τελευταίες εβδομάδες λάμβανε θεραπεία για πνευμονία και την περασμένη εβδομάδα διαγνώστηκε θετικός με την Covid-19. Βρισκόταν στο σπίτι μαζί μας έως σήμερα, όταν και χρειάστηκε επιπλέον βοήθεια με την αναπνοή του. Νοσηλεύεται σε μονάδα, αν και δεν βρίσκεται σε ΜΕΘ», εξήγησε η κόρη του.

Όπως τόνισε η ίδια, ο Τομ Μουρ λαμβάνει «σημαντική» ιατρική φροντίδα τις τελευταίες λίγες εβδομάδες. Η οικογένειά του γνώριζε, αναφέρει η Χάνα, ότι το προσωπικό στο νοσοκομείο του Μπέντφορντ θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον βοηθήσει να αισθανθεί άνετα, «με την ελπίδα ότι θα επιστρέψει στο σπίτι του το συντομότερο δυνατόν».