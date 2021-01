Υγεία - Περιβάλλον

Κομισιόν – Εμβόλιο: Επιπλέον δόσεις και νωρίτερα από την AstraZeneca

Η ανακοίνωση της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για τη νέα συμφωνία που έγινε με τη φαρμακευτική εταιρεία.

40.000.000 δόσεις αναμένεται να παραδώσει στην ΕΕ η AstraZeneca το πρώτο τρίμηνο όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Αρχικά, η εταιρεία είχε αναφέρει ότι θα προχωρήσει σε παραδόσεις μειωμένες κατά 60% από τα 80.000.000 που αναμένονταν μέχρι το τέλος Μαρτίου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και πίεση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίσει τις δόσεις τις οποίες έχει προαγοράσει. Ειδικότερα, πριν από λίγο η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε:

«Προχωράμε στα εμβόλια. Η AstraZeneca θα παραδώσει 9 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις το πρώτο τρίμηνο (συνολικά 40 εκατομμύρια) σε σύγκριση με την προσφορά της προηγούμενης εβδομάδας και θα ξεκινήσει τις παραδόσεις μία εβδομάδα νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Η εταιρεία θα επεκτείνει επίσης την παραγωγική της ικανότητα στην Ευρώπη».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είχε σήμερα το απόγευμα τηλεδιάσκεψη με τους διευθύνοντες συμβούλους των φαρμακευτικών εταιρειών με τις οποίες η Επιτροπή έχει υπογράψει συμφωνίες για την προμήθεια εμβολίων κατά του κορονοϊού, δηλ. τις BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac και Sanofi. Στις συνομιλίες συμμετείχαν τόσο η επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου και ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, όσο και η εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων Έμερ Κουκ.