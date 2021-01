Αθλητικά

Αήττητος προς τον τίτλο ο Ολυμπιακός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι "ερυθρόλευκοι" νίκησαν τον Απόλλωνα Σμύρνης, στη Ριζούπολη

Ο Ολυμπιακός για την 20ή αγωνιστική της Super League πήγε στη Ριζούπολη για να αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Σμύρνης και έφυγε με τη νίκη με 3-1. Χασάν, Εμβιλά και Ντάουντα οι σκόρερ.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και στο 19' έφτασε κοντά στο γκολ όταν σε κεφαλιά του Αχμέντ Χασάν ο Βέρχουλστ έδιωξε εντυπωσιακά.

Στο 26', ο Κώστας Φορτούνης με απευθείας εκτέλεση φάουλ ανάγκασε τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα να πέσει στην αριστερή του γωνία και να διώξει. Όμως, στο 31', δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα όταν ο Χασάν τον πλάσαρε από κοντά και έγραψε το 1-0. Έξι λεπτά αργότερα, ο Αιγύπτιος παραλίγο να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, αλλά αυτή τη φορά ο Βέλγος τερματοφύλακας τον νίκησε.

Ο Απόλλωνας απείλησε για πρώτη φορά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με ένα σουτ του Μπεντινέλι μέσα από την περιοχή, το οποίο μπλόκαρε ο Ζοσέ Σα.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, αφού στο 65' έγινε η πρώτη τελική με μια κεφαλιά του Ιωαννίδη από το ύψος του πέναλτι που μπλόκαρε ο Σα, ενώ η πρώτη τελική του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο ήταν και γκολ. Στο 72' ο Βαλμπουενά εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά, ο Χασάν έπιασε την πρώτη κεφαλιά και ο Εμβιλά με νέα κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι σκόραρε για το 2-0.

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε πετύχει και τρίτο τέρμα στο 79', αλλά το δυνατό σουτ του Ρέαμπτσιουκ έξω από την περιοχή, έδιωξε σε κόρνερ ο Βέρχουλστ. Στο 85' ο Μασούρας βρήκε εξαιρετικά τον Χασάν και αυτός έχασε το άχαστο όντας ανενόχλητος στη μικρή περιοχή του Απόλλωνα.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα στο 90΄ με τον Ντάουντα, έπειτα από τραγικό λάθος στην ερυθρόλευκη άμυνα. Ο Χασάν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων σκόραρε ξανά διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις

Απόλλων Σμύρνης (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπρούτσιτς, Ντομίνγκες, Βιτλής (84' Βάρκας), Μπαξεβανίδης (76' Κιτοκό), Σλίβκα, Τσαμπούρης, Κολ (84' Καραγκούνης), Μπεντινέλι (76' Χουχούμης), Μουνιέ (76' Ντάουντα), Ιωαννίδης.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ανδρούτσος, Σεμέδο, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης (81' Τιάγκο Σίλβα), Καμαρά (58' Εμβιλά), Μπρούμα (81' Μασούρας), Φορτούνης (63' Πέπε), Βρουσάι (63' Βαλμπουενά), Χασάν.