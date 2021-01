Πολιτική

Ρωσία: Καλούμε Ελλάδα και Τουρκία σε διάλογο βάσει του Δικαίου της Θάλασσας

Μήνυμα προς την Αθήνα και την Άγκυρα έστειλε η Μόσχα μέσω του υφυπουργού Εξωτερικών.

Η Ρωσία καλεί την Ελλάδα και την Τουρκία σε διάλογο μεταξύ τους, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε κατά την ενημέρωση Ρώσων δημοσιογράφων στην Αθήνα, στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής του στη χώρα μας, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντρ Γκρουσκό, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση της ρωσικής πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, «βασιζόμαστε στο ότι οι χώρες δικαιούνται να καθορίζουν τα χωρικά ύδατα και τις ΑΟΖ τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης» και προσθέτει πως «αυτό το μήνυμα μεταφέρουμε στους Έλληνες και τους Τούρκους εταίρους μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας: «Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Α.Γκρουσκό: Καλούμε τα μέρη (Ελλάδα και Τουρκία) σε διάλογο μεταξύ τους, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Την ίδια στιγμή, βασιζόμαστε στο ότι οι χώρες δικαιούνται να καθορίζουν τα χωρικά ύδατα και τις ΑΟΖ τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης. Αυτό το μήνυμα μεταφέρουμε στους Έλληνες και τους Τούρκους εταίρους μας».