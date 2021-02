Κοινωνία

Επιθέσεις σε ΑΤΜ και τράπεζες

Μπαράζ επιθέσεων τη νύχτα σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Αθήνας.

Εκρηκτική ήταν η νύχτα που πέρασε στην Αθήνα, με μπαράζ επιθέσεων σε ΑΤΜ και υποκαταστήματα τραπεζών.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 02.40 το πρωί, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Αγίου Δημητρίου. Ληστές έσπασαν την τζαμαρία υποκαταστήματος τράπεζας και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο ΑΤΜ.

Μία ώρα αργότερα, σημειώθηκε επίθεση σε άλλο ΑΤΜ, σε πρόσοψη φαρμακείου, στην οδό Αγίας Γλυκερίας, στο Γαλάτσι, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών.

Ακολούθησε και τρίτη επίθεση, λίγο πριν τις 05.00 το πρωί, σε υποκατάστημα τράπεζας, στη διασταύρωση των οδών Στρατηγού Καλάρη και Κουρτίδου, στα Πατήσια, όπου οι δράστες προκάλεσαν ζημιές στην τζαμαρία.