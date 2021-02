Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αφρικανική μετάλλαξη: ο θετικός ιερέας φέρνει σκέψεις για ολικό lockdown

Στο "μικροσκόπιο" οι επαφές του ιερέα, που μετείχε σε Θεία Λειτουργία. Ποιες σκέψεις υπάρχουν στο τραπέζι. Τι προτείνουν οι ειδικοί.

Ανησυχία προκάλεσε ο εντοπισμός ενός κρούσματος της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκεται για διάκονο ναού της πόλης, ο οποίος είχε αποθεραπευτεί από κορονοϊό πριν από δύο μόλις μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας μετείχε σε Θεία Λειτουργία αλλά και σε Θεία Κοινωνία. Γι αυτό και έχουν απομονωθεί επαφές των ιερωμένων, καθώς και πιστοί που μετείχαν στα μυστήρια.

Είναι ίσως η πιο ανησυχητική από τις μεταλλάξεις του νέου κορονοϊού καθώς δεν καλύπτεται πλήρως από το εμβόλιο και έχει ως συνέπεια την επαναμόλυνση όσων έχουν κάνει φυσική ανοσία. Η νότιοαφρικάνικη μετάλλαξη του ιού είναι κατά 50% πιο μεταδοτική. Δεν έχει όμως μεγαλύτερη παθογόνο δράση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 τις τελευταίες ημέρες αναλύθηκαν περίπου 300 δείγματα που εκτιμήθηκε ότι έχουν μεγάλες πιθανότητες να φέρουν το μεταλλαγμένο ιό, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Πάτρα.

Οι ειδικοί προκρίνουν δύο λύσεις για να αντιμετωπιστεί η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη: αυξημένο εμβολιασμό στις περιοχές που έχει ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο στέλεχος και ισχυρό lockdown για να σταματήσει η διασπορά σε συνδυασμό με αυξημένο εμβολιασμό. Έτσι, όλα είναι στο τραπέζι, ακόμα και το ολικό lockdown, εφόσον τα επιδημιολογικά στοιχεία το επιβάλλουν. Έτοιμη για όλα η κυβέρνηση εφόσον το προτείνουν οι ειδικοί ενώ για τρίτο κύμα στην Αττική τον Απρίλιο μίλησε ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης. «Πάντα υπάρχει μπροστά και η περίπτωση του ολικού lockdown. Όλα είναι στο τραπέζι γι αυτό και λέω αντί να γκρινιάζουμε ο ένας στον άλλο ελάτε να τηρήσουμε τα μέτρα» τόνισε.

Χαρδαλιάς: γίνεται ιχνηλάτηση

Έκτακτη σύσκεψη μετά την ανίχνευση του στελέχους της νοτιο-αφρικάνικης μετάλλαξης του κορονοϊού, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, στη Θεσσαλονίκη, υπό τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά και τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ Μπάμπης Στεργιάδης, ο λοιμωξιολόγος του ΑΧΕΠΑ και μέλος της Επιτροπής του υπουργείου Σίμος Μεταλλίδης, ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και ο δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός.

Σε δηλώσεις του με το πέρας της σύσκεψης ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε: «Η πρώτη ανίχνευση του νοτιο-αφρικανικού στελέχους είναι εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Χρειάζεται ψυχραιμία, νηφαλιότητα. Αφορά σε στέλεχος της εκκλησίας και όχι ενδοεκκλησιαστική διασπορά. Σε κάθε περίπτωση με την εξαίρετη συνεργασία της Μητρόπολης και των ανθρώπων των ενοριών που εμπλέκονται προχωράμε σε σαρωτικούς ελέγχους, με μοριακούς ελέγχους και rapid test στην ευρύτερη περιοχή, ακολουθούμε το μονοπάτι των επαφών»

Ερωτηθείς για το κρούσμα απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε από που προήλθε. Γι αυτό γίνεται ιχνηλάτηση, για να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε ενδείξεις και θα πάρουμε τα μέτρα που χρειάζεται».

Ι. Μ. Νεαπόλεως: Δεν υπάρχει ενδοεκκλησιαστική διασπορά

Η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως μετά τη σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιά και την αρμόδια επιστημονική ομάδα για τον εντοπισμό του μεταλλαγμένου κρούσματος κορωνοϊού σε 36χρονο διάκονο σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι: "Ουδείς λόγος ανησυχίας συντρέχει".

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι: "Εμφανίστηκε στέλεχος του μεταλλαγμένου ιού της Νότιας Αφρικής σε κληρικό της Μητρόπολής μας. Δεν υπάρχει ενδοεκκλησιαστική διασπορά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε ιχνηλάτηση επαφών. Ουδείς λόγος ανησυχίας συντρέχει".