Κοινωνία

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος: συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Ξεκίνησε με το πρώτο φως της μέρας η έρευνα για τον εντοπισμό του αεροσκάφους. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος ενισχύονται.

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η επιχείρηση Έρευνας – Διάσωσης στον ορεινό όγκο της περιοχής Μηλιωτάδες ΒΑ του αεροδρομίου των Ιωαννίνων μετά την χθεσινή κινητοποίηση για πτώση διθέσιου πολιτικού αεροσκάφους τύπου DV20 με έναν επιβαίνοντα, το οποίο απογειώθηκε από την Κοζάνη με προορισμό τα Ιωάννινα, όπου θα επικοινωνούσε με τον ασύρματο.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος ενισχύονται και θα επιχειρούν συνολικά 48 Πυροσβέστες με 21 οχήματα ως εξής: 31 Πυροσβέστες με 14 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες: 1ος Π.Σ. Ιωαννίνων, Π.Υ. Άρτας, Π.Υ. Ηγουμενίτσας, Π.Κ. Μηλιωτάδων και Π.Κ. Μετσόβου, 15 Πυροσβέστες με έξι οχήματα των Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας & Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης, 5ης και 8ης ΕΜΑΚ καθώς και δύο Πυροσβέστες με ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα για έρευνα στα χιονοσκεπή σημεία της περιοχής.

Παράλληλα θα επιχειρούν ένα E/Π Surer Puma και ένα Α/ΦΟΣ CL-415 της Πολεμικής Αεροπορίας, ισχυρή δύναμη της ΕΛΑΣ το ΕΚΑΒ και εθελοντές. Ο συντονισμός των ανωτέρω δυνάμεων, πραγματοποιείται από το κέντρο επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.