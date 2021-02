Πολιτική

Κορονοϊός - Μακρή στον ΑΝΤ1: μεγαλύτερος ο κίνδυνος μεταδοτικότητας στα φροντιστήρια (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Υφυπουργός Παιδείας για την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες, για τα φροντιστήρια και την καθυστέρηση στην καταβολή των voucher σε δικαιούχους tablet.