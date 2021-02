Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Θέλουμε να ανοίξει η εστίαση, αλλά δεν “χωρά” στην κινητικότητα

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης για το άνοιγμα της αγοράς, τα μέτρα, την εστίαση, τα σχολεία, το ψάρεμα και την αισχροκέρδεια.

Ως «επέκταση του click away σε click in shop» χαρακτήρισε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης τη λειτουργία της αγοράς και μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» εξήγησε ότι, «ο καταναλωτής θα πρέπει να φεύγει από το σπίτι του με το sms», τονίζοντας την ανάγκη τήρησης των μέτρων.

«Σαφώς υπάρχουν τρόποι για να παρακαμφθεί η διαδικασία, όμως αν θέλουμε να πάρει παράταση η ανοιχτή αγορά και να μην κλείσει τελείως, θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί», επεσήμανε σχετικά.

Ερωτηθείς για το αν θα απελευθερωθούν κι άλλες δραστηριότητες, είπε πως «καλό είναι να περιμένουμε, να μη χτίζουμε προσδοκίες», υπενθυμίζοντας ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία εξετάζονται κάθε Πέμπτη από την Επιτροπή, προτού ληφθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις.

Σχετικά με την ποικιλία στις τιμές ίδιων προϊόντων από κατάστημα σε κατάστημα, πρότεινε έλεγχο μέσω του e- καταναλωτής.

«Τελείως διαφορετικά τα χαρακτηριστικά των σχολείων από την εστίαση», απάντησε σε ερώτηση για το άνοιγμα των σχολείων αντί της εστίασης και υπογράμμισε ότι, «θέλουμε να ανοίξει η εστίαση, αλλά αυτήν τη στιγμή δε χωρά στην κινητικότητα».

Καταλήγοντας είπε πως το ψάρεμα δεν είναι το μοναδικό αίτημα που εξετάζεται, αφού σημείωσε πως «είναι πολλά που μπαίνουν στη συζήτηση» και για τα οποία η Επιτροπή έχει τους λόγους της να μην τα απελευθερώνει. «Τα στοιχεία συζητούνται κάθε φορά», είπε σχετικά.