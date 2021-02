Κόσμος

Λεωφορείο με δασκάλους “βούτηξε” σε γκρεμό (εικόνες)

Δραματικό τέλος για εκπαιδευτικούς που επέστρεφαν στα σπίτια τους για Σαββατοκύριακο.

Λεωφορείο που μετέφερε δασκάλους στα σπίτια τους, για Σαββατοκύριακο, ενεπλάκη σε τροχαίο έξω από την Αβάνα, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό 20, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Το τροχαίο έγινε το Σάββατο, κατά την επιστροφή των εκπαιδευτικών που την περασμένη εβδομάδα εργάζονταν στην Αβάνα.

Το λεωφορείο, κάτω από άγνωστες αιτίες έπεσε σε γκρεμό.