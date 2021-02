Οικονομία

Αντικειμενικές αξίες: έρχεται το αυτόματο σύστημα καταγραφής αξιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέλος οι αντικειμενικές αξίες μετά από 40 χρόνια! Τι θα ισχύει με το νέο σύστημα. Πώς θα γίνονται οι ψηφιακές μεταβιβάσεις ακινήτων σε μια ημέρα.

Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες μετά από 40 χρόνια! Την αντικατάστασή τους με τις εμπορικές αξίες δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών με την ενεργοποίηση ενός νέου πληροφοριακού συστήματος που θα παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς των ακινήτων και όπου εντοπίζει αυξομειώσεις στις εμπορικές τιμές θα παρεμβαίνει αυτόματα και θα «πειράζει» τις τιμές ζώνης.

Μετά την άσκηση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που τρέχει στο υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο με Απρίλιο, το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να στήσει αυτόν τον μόνιμο μηχανισμό αυτόματης αναπροσαρμογής των τιμών ζώνης που λαμβάνει υπόψη της η Εφορία για να φορολογεί τα ακίνητα.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, ανέφερε ότι στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων εξετάζεται η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που θα ακολουθεί τις τάσεις στην αγορά ακινήτων και η αντικατάσταση του όρου της αντικειμενικής αξίας με την εμπορική. Ουσιαστικά οι αντικειμενικές αξίες καταργούνται και τα ακίνητα θα φορολογούνται με βάση την πραγματική εμπορική τους αξία. Όπως είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας με την προσέλκυση επενδύσεων στην αγορά ακινήτων, θα δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για την περαιτέρω μείωση της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.

Όσον αφορά το σχέδιο αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξίων έχει υλοποιηθεί η πρώτη φάση που προβλέπει:

Την επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού σε όλη την Επικράτεια, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 98% του πληθυσμού. Τη διαμόρφωση ενός πλήρους ψηφιοποιημένου συστήματος απεικόνισης των ζωνών του αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων.

Την επικαιροποίηση όλων των τιμών εκκίνησης από πιστοποιημένους εκτιμητές.

Ψηφιακές μεταβιβάσεις ακινήτων σε μια ημέρα

Παράλληλα με τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, στο υπουργείο Οικονομικών προωθούν το σχέδιο των ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων ακινήτων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μετά το Μάρτιο θα ξεκινήσει να λειτουργεί πιλοτικά η ψηφιακή μεταβίβαση ακινήτων ενώ μέχρι το τέλος τους 2021 το σύνολο σχεδόν των υποθηκοφυλακείων θα μετεξελιχθούν σε κτηματολογικά γραφεία και θα διευρυνθεί το πλήθος των υπηρεσιών του κτηματολογίου που παρέχονται διαδικτυακά. Επίσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα προχωρήσει το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων των υποθηκοφυλακείων.

Για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο 38ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ ανέφερε ότι «προκειμένου να διευκολύνουμε τις μεταβιβάσεις των ακινήτων προχωράμε στην ψηφιοποίηση των δηλώσεων φορολογίας φόρου μεταβίβασης ακινήτων και σε λίγες ημέρες θα είμαστε σε θέση να βγάλουμε προς τα έξω την πλατφόρμα για τις δηλώσεις αυτές.Ε ίναι στόχος μας να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην επίσπευση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων. Από τη δική μας πλευρά θέλουμε η διαδικασία της υποβολής της δήλωσης η πληρωμή του φόρου και η οριστικοποίηση της διαδικασίας να ολοκληρώνεται σε μία ημέρα».

Επίσης ετοιμάζει μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την δήλωση των στοιχείων μίσθωσης ακινήτων με τον Γιώργο Πιτσιλή να δηλώνει ότι «επανεξετάζουμε και εφαρμογές που έχουμε ήδη όπως για παράδειγμα την εφαρμογή της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων έτσι ώστε να ξαναδούμε πως θα την κάνουμε πιο λειτουργική με την βοήθεια της ΠΟΜΙΔΑ και των λογιστών».

Πηγή: aftodioikisi.gr