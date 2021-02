Υγεία - Περιβάλλον

Λινού – Αφρικανική μετάλλαξη: Έχουμε πολλά παραπάνω κρούσματα

Η καθηγήτρια στον ΑΝΤ1 για το άνοιγμα των σχολείων, τις μεταλλάξεις του κορονοϊού και τα εμβόλια, αλλά και γιατί αντί για φάρμακα κάνουμε εμβόλια.

Ως «δύσκολη εξίσωση και δύσκολη απόφαση» χαρακτήρισε η Αθηνά Λινού το άνοιγμα των σχολείων, καθώς μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», επεσήμανε πως «ήταν μεγάλο το διάστημα που τα παιδιά ήταν εκτός σχολείου, ενώ παντού στον κόσμο φαίνεται πως αυξάνεται η ενδοοικογενειακή βία και οι ψυχικές διαταραχές».

Η καθηγήτρια και μέλος της Επιτροπής τόνισε πως «εκείνο που πρέπει να βελτιωθεί είναι οι συνθήκες στα σχολεία» και εξήγησε ότι αναφέρεται σε ψυχολογική στήριξη, αλλά και περισσότερο χώρο για αποσυμφόρηση, από τους Δήμους ή ακόμα και από τους γονείς να γίνει προσπάθεια για λιγότερο συγχρωτισμό. Εν κατακλείδι, δήλωσε «επιφυλακτική» για το άνοιγμα των σχολείων.

«Το ότι δεν ξέρουμε πώς μπήκε στη χώρα ο μεταλλαγμένος αφρικανικός ιός, σημαίνει ότι έχουμε πολλά παραπάνω κρούσματα», εκτίμησε η Α.Λινού, επισημαίνοντας πως «πρέπει να γίνουν περισσότερες εξετάσεις για να διαπιστωθεί ποια μετάλλαξη του ιού υπάρχει και παράλληλα τεστ στους εκπαιδευτικούς». Αυτά είναι, σύμφωνα με την καθηγήτρια, που πρέπει να «επισπευστούν ώστε να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία».

Όσο για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στις μεταλλάξεις του κορονοϊού, είπε πως τα εμβόλια της Pfizer και της Μoderna, σύμφωνα με τις περιορισμένες πληροφορίες που υπάρχουν, είναι 50% αποτελεσματικά στις μεταλλάξεις. «Όμως επειδή υπάρχουν εμβόλια, δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε περισσότερα εμβόλια», τόνισε.

Σχετικά με το γεγονός ότι πρώτη η Γερμανία κι έπειτα η Ιταλία δεν χορηγούν το εμβόλιο της AstraZeneca σε πολίτες άνω των 65 και 55 ετών αντίστοιχα, η κ.Λινού εξήγησε πως αυτό έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητά του κι όχι με τις τυχόν παρενέργειες. «Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που σχεδιάστηκε το εμβόλιο της AstraZeneca και υπολόγισαν ότι είναι το ίδιο αποτελεσματικό σε όλες τις ηλικίες», ανέφερε σχετικά.

Τέλος απαντώντας στο γιατί αντί για φάρμακα χορηγείται εμβόλιο για την αποτροπή των χειρότερων, διευκρίνισε ότι, φάρμακα όπως τα μονοκλωνικά και η κολχικίνη δεν έχουν ακόμα δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και γι’αυτό δεν είναι δυνατόν να χορηγηθούν ευρέως. «Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η επιστημονική έρευνα», επεσήμανε σχετικά.