Κόσμος

Αιματηρό περιστατικό σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο. Σε κατάσταση σοκ οι αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός πυροβολισμών σε εμπορικό κέντρο στο Γουισκόνσιν.

Το περιστατικό έγινε την Κυριακή και ο δράστης εξαφανίστηκε.

Οι τοπικές Αρχές είπαν ότι δεν έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη ούτε το θύμα.

Οι αυτόπτες μάρτυρες, πάντως, ήταν σε κατάσταση σοκ.

Ωστόσο, αυτοί είναι το μόνο «κλειδί» που έχουν οι Αρχές για τον εντοπισμό του δράστη.

Τα κίνητρά του δεν έχουν γίνει γνωστά.