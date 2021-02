Οικονομία

Καφούνης: Γιατί πρέπει να ανοίξουν με click inside σε “κόκκινες” περιοχές άλλοι 4 κλάδοι

Επιστολή προς το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων απέστειλε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης.

Την άμεση λειτουργία, με την διαδικασία του click inside, των κλάδων αργυροχρυσοχοΐας, υφασμάτων και κουρτινών, επίπλων και ανθοπωλείων, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές «αυξημένου κινδύνου» ζήτησε με επιστολή του προς το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι, αποδεδειγμένα, από την προηγούμενη εμπειρία λειτουργίας της αγοράς με το σύστημα του click away, οι 4 κλάδοι, παρέμειναν ουσιαστικά χωρίς τζίρο και κάποιοι εξ' αυτών, λόγω της φύσης των προϊόντων, υπέστησαν σημαντικές ζημιές όπως τα ανθοπωλεία και τα υφάσματα. Στην επιστολή σημειώνονται τα εξής:

«Όλοι οι προαναφερόμενοι κλάδοι είναι στην πλειοψηφία τους οικογενειακές επιχειρήσεις με ελάχιστους υπαλλήλους, άρα προσέχουν περισσότερο και έχουν μικρότερο κίνδυνο έκθεσης στον ιό.

Ειδικότερα:

α) Τα κοσμηματοπωλεία δεν είναι δυνατόν για λόγους ασφαλείας εργαζομένων και καταναλωτών να παραδίδουν πολύτιμα αντικείμενα στο δρόμο, δεν παρατηρείται μεγάλη προσέλευση ούτε συνωστισμός, οι πελάτες δεν περιφέρονται στο κατάστημα και δεν αγγίζουν τα εμπορεύματα. Ως τελευταία επισήμανση αναφέρεται ότι η ρύθμιση της λειτουργίας των κοσμηματοπωλείων με "click away" είχε απόλυτη αποτυχία, κάτι που επιβεβαιώνεται πλήρως από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

β) Τα καταστήματα που διαθέτουν πάσης φύσεως υφάσματα, αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα στην πρώτη περίοδο λειτουργίας με τη διαδικασία του "click away", γιατί όπως είναι γνωστό στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ' αποστάσεως πωλήσεων, είναι υποχρεωμένο το κατάστημα να προβεί σε αλλαγή του προϊόντος ή να επιστρέψει την αξία του στον καταναλωτή εάν αυτός δεν μείνει ικανοποιημένος, αλλά είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατον, να έχει παραγγελία στα ίδια μέτρα για να επαναδιαθέσει το προϊόν, έτσι λοιπόν η φυσική παρουσία του καταναλωτή κρίνεται αναγκαία.

γ) Τα ανθοπωλεία διαθέτουν ευαίσθητα φυσικά προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής, είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και λόγω των εποχικών πωλήσεων εντός του Φεβρουαρίου, πρέπει να φροντίσουμε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της πρώτης περιόδου εφαρμογής του "click away", όπου αντιμετώπισαν μεγάλη ζημιά λόγω μη διάθεσης και καταστροφής των προϊόντων τους.

δ) Τέλος, τα έπιπλα αποτελούν έναν κλάδο που δύσκολα μπορεί κάποιος εξ' αποστάσεως να αντιληφθεί την υφή και την ποιότητα των προϊόντων. Συνήθως μέσω e-shop γίνεται η έρευνα αγοράς, αλλά οι παραγγελίες πραγματοποιούνται εντός του καταστήματος. Για τον λόγο αυτό, οι πωλήσεις μέσω "click away" ήταν πολύ χαμηλές και οι επιστροφές προϊόντων πολύ πάνω από τον μέσο όρο».