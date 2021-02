Life

Χίλντα Ηλιοπούλου: παραγωγός ζήτησε να βγάλω την μπλούζα μου (βίντεο)

Μεγαλωμένη στα πούπουλα από την οικογένειά μου δεν ήμουν εξοπλισμένη να αντιμετωπίσω αντίστοιχα περιστατικά, δήλωσε η ηθοποιός στην εκπομπή "Το Πρωινό".