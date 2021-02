Life

Καραμίχος - Αθανασίου: ετοιμάζουμε ομάδα στήριξης για περιστατικά βίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς του ΑΝΤ1 "Ήλιος" μίλησαν στο "Πρωινό" για τις καταγγελίες συναδέλφων τους και για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται.