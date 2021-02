Πολιτική

Κεραμέως: Προτεραιότητά μας είναι τα ανοιχτά σχολεία

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποίησε επίσκεψη σε γυμνάσιο στη Νέα Ιωνία. Τι είπε στους μαθητές.

Επίσκεψη στο 4ο γυμνάσιο στη Νέα Ιωνία πραγματοποίησε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, πρώτη ημέρα λειτουργίας δια ζώσης Γυμνασίων και Λυκείων στην επικράτεια, έπειτα από διακοπή περίπου δυόμισι μηνών.

«Προτεραιότητά μας να ανοίξουν τα σχολεία, πάντοτε προσέχοντας και τη δική σας υγεία και τη δημόσια υγεία συνολικά. Γι' αυτό επιμένω πολύ στη σημασία των μέτρων, τα οποία θα τηρούμε παντού, είτε στο σχολείο, είτε εκτός και η μάσκα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο», ανέφερε, μιλώντας σε μαθητές και μαθήτριες η κ. Κεραμέως. Στη συνέχεια, τους διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να μπορούν να γίνονται δια ζώσης με τους εκπαιδευτικούς τα μαθήματα.

Υπενθυμίζεται ότι στην Αττική, που έχει χαρακτηριστεί «κόκκινη» περιοχή, σήμερα άνοιξαν μόνο τα γυμνάσια.

Σε δηλώσεις της αργότερα, η κ. Κεραμέως κάλεσε τους μαθητές άνω των 16 ετών και τους εκπαιδευτικούς να κλείσουν ραντεβού στην ειδική πλατφόρμα για δωρεάν τεστ για τον κορονοϊό (edu.testing.gov.gr), «προκειμένου να έχουμε ανά πάσα στιγμή πληρέστερη εικόνα για την επιδημιολογική εικόνα στα σχολεία».

Παναγιωτόπουλος: Να οργανωθεί καλύτερα το πρόγραμμα των τεστ για τους εκπαιδευτικούς

Προβλήματα στην πλατφόρμα των εκπαιδευτικών για τα τεστ επιβεβαιώνει μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 ο ομότιμος καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Τάκης Παναγιωτόπουλος. Όπως είπε, «η πλατφόρμα έχει πολλά προβλήματα και στο εθελοντικό κομμάτι της. Πρέπει να οργανώνεται το πρόγραμμα να γίνονται τεστ πολύ συχνά μια φορά στις δύο εβδομάδες και όχι να αφήνεται έτσι». Υπογράμμισε, πως υπάρχει «ένα μέγα πρόβλημα εκεί πέρα, το δυναμικό που έχει πλατφόρμα δεν είναι επαρκές».

Σχολιάζοντας δε το άνοιγμα των Γυμνασίων, σημείωσε πως καμία λειτουργία που ανοίγει δεν έχει κίνδυνο, για αυτό και γίνονται σε λογικά πλαίσιο και με ελεγχόμενη κατάσταση. «Αναζητούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε μια λειτουργία που θα μας πνίξει και στη μη διασπορα του ιου, σε αυτό το πλαίσιο άνοιξαν τα Γυμνάσια σχολεία».