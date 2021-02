Συνταγές

Γουβέτσι με κατσικάκι και μυζήθρα από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πιο απολαυστικός τρόπος να φτιάξετε κατσικάκι γάλακτος! Δείτε βήμα βήμα πώς μπορείτε να ετοιμάσετε το απόλυτο κυριακάτικο φαγητό!