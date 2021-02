Ζώδια

Ζώδια: τι φέρνει η Αφροδίτη στον Υδροχόο (βίντεο)

Η αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα, εξηγεί τι να περιμένουμε από τη νέα όψη. Ποιοι πρέπει να προσέξουν και ποιοι θα είναι οι τυχεροί της περιόδου.