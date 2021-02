Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer – BioNTech: Επιπλέον δόσεις και γρηγορότερα στην ΕΕ

Υπόσχεση για επιτύχανση των παραδόσεων σε λιγότερο χρόνο δόθηκε από τη σύμπραξη των εταιρειών.

Η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech ανακοίνωσε ότι θα επιταχύνει τις παραδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση του εμβολίου κατά της Covid-19 που έχει αναπτύξει μαζί με την αμερικανική Pfizer, υποσχόμενη μέχρι και 75 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Οι δύο εταίροι υπολογίζουν «να αυξήσουν τις παραδόσεις από την εβδομάδα της 15ης Φεβρουαρίου» και να χορηγήσουν «την ποσότητα των δόσεων για την οποία έχουμε δεσμευθεί κατά το πρώτο τρίμηνο», καθώς και «μέχρι 75 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση κατά το δεύτερο τρίμηνο» στο πλαίσιο των υπαρχόντων συμβολαίων, εξήγησε ο Ζιρκ Πέτινγκ, οικονομικός διευθυντής BioNTechσε δήλωσή του που διαβιβάσθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο AFP.

Η ανακοίνωση γίνεται την ημέρα της σύσκεψης κορυφής ανάμεσα στην γερμανική ηγεσία και πολλές φαρμακευτικές εταιρείες με στόχο την ενίσχυση της εκστρατείας εμβολιασμού που παραπαίει τόσο στην Γερμανία , όσο και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Μετά την επιβράδυνση των παραδόσεων εμβολίων εξαιτίας των μεταβολών στην αλυσίδα παραγωγής στο εργοστάσιο στην Πουρς του Βελγίου, «επιστρέψαμε στο αρχικό πλάνο παραδόσεων», δηλώνει οι οικονομικός διευθυντής της BioNTech

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραγγείλει 600 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου με την ονομασία "Comirnaty".

Η ανακοίνωση της προσωρινής επιβράδυνσης των παραδόσεων στα μέσα του Ιανουαρίου προκάλεσε την οργή πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, πριν ακόμη την σύγκρουση με την εταιρεία AstraZeneca που ακολούθησε για την μείωση της τροφοδοσίας σε εμβόλια.

Ευρωπαϊκή πηγή δήλωσε ότι οι παραδόσεις του εμβολίου της αγγλοσουηδικής εταιρείας, η οποία θα τροφοδοτήσει τελικά την Ευρωπαϊκή Ενωση με 40 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις, θα αρχίσουν κατά την δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραδέχθηκε ότι ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος θα παραμείνει δύσκολη περίοδος σε ό,τι αφορά την προμήθεια σε εμβόλια και αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση υπολείπεται του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς την εκστρατεία εμβολιασμού.

Οι Pfizer και BioNTech ανακοίνωσαν στις 11 Ιανουαρίου ότι είναι σε θέση να παραγάγουν δύο δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου τους χάρις, κυρίως, στο νέο εργοστάσιο στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία αυτόν τον μήνα.

Ο νέος στόχος παραγωγής λαμβάνει υπ΄όψιν ότι από κάθε φυαλίδιο εξάγονται έξι και όχι πέντε δόσεις του εμβολίου, καθώς και ένα πυκνότερο δίκτυο μονάδων παραγωγής, στο οποίο στο εξής θα περιλαμβάνονται και τρίτες εταιρείες, όπως η Sanofi, η οποία θα παράγει το εμβόλιο των BioNTech/Pfizer στο εργοστάσιό της στην Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντής της BioNTech, «διεξάγονται συνομιλίες και με άλλους εταίρους για νέες συμφωνίες» παραγωγής του εμβολίου.

Σε ανάλογη ανακοίνωση, για παράδοση επιπλέον δόσεων του εμβολίου, είχε προχωρήσει χθες και η AstraZeneca, μετά από τηλεδιάσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους των εταιρειών η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.