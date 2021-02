Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός: Στο “χορό” των Ρίχτερ η Λέσβος

Αδιάκοπα σείεται από τα ξημερώματα το νησί της Λέσβου.

Συνεχείς είναι οι σεισμικές δονήσεις που σημειώνονται στη Λέσβο από τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η τελευταία καταγράφηκε στις 10:35 ώρα Ελλάδας, στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Λέσβου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ειδικότερα, στις 10:35 ώρα Ελλάδας, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε σεισμική δόνηση μεγέθους 4.8 Ρίχτερ, σε απόσταση 232 χλμ, α/βα της Αθήνας.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 45 χλμ. δ/νδ της Μυτιλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι, από τις 07:46 έως τις 08:00, είχαν σημειωθεί διαδοχικά σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5, 4,8 και 4,5 στην κλίμακα Ρίχτερ.