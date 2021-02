Υγεία - Περιβάλλον

Σύσκεψη για μετάλλαξη και 3ο κύμα: Σε ετοιμότητα η χώρα και το Σύστημα Υγείας

Τα θέματα που απασχόλησαν και προβλημάτισαν τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη.

To πιθανό τρίτο κύμα επιδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα απασχολεί το υπουργείο Υγείας, το οποίο προετοιμάζεται γι’ αυτό το ενδεχόμενο, όπως φάνηκε και από την πρωινή σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Το ζητούμενο είναι να υπάρξει ετοιμότητα σε όλη τη χώρα τόσο σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση όσο και στην ετοιμότητα του συστήματος υγείας. Το γεγονός που ανησύχησε όσους συμμετείχαν στην πρωινή τηλεδιάσκεψη, είναι ότι καθημερινά έχουμε πλέον 50-80 νέες εισαγωγές ασθενών Covid στα νοσοκομεία της Αττικής. Στην πρώτη ΥΠΕ που περιλαμβάνει την Αττική μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα είχαν γίνει 455 εισαγωγές, οι οποίες σήμερα έχουν φτάσει τις 547.

Στο υπουργείο Υγείας υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα της Αττικής ιδίως αν συνεχιστούν οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη πιθανή διασπορά των μεταλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) Μίνα Γκάγκα, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ Νίκος Παπαευσταθίου, η πρόεδρος του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) Δάφνη Καϊτελίδου, ο πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) Δήμος Μπαρτσώκας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετέβησαν στην Πάτρα, όπου έχει σημάνει συναγερμός για τα αυξημένα κρούσματα, για να συμμετάσχουν σε σύσκεψη με τις τοπικές Αρχές.

Ήδη, μπήκαν σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης ακόμα τρεις περιφέρειες την Κυριακή, ενώ συνεχίζονται οι αναλύσεις θετικών δειγμάτων για τον εντοπισμό του αφρικανικού στελέχους του κορονοϊού. Ένα πρώτο κρούσμα έχει εντοπιστεί στη Θεσσαλονίκη, το γεγονός όμως ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το πώς ήρθε στη χώρα μας, οδηγεί τους επιστήμονες όπως την Αθηνά Λινού, να πιστεύουν ότι τα κρούσματα της αφρικανικής μετάλλαξης είναι πολλά παραπάνω.

Σε ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 αναφέρεται «Η Κυβέρνηση περίπου ένα χρόνο από την έναρξη της πανδημίας, σχεδιάζει τώρα τη διευθέτηση ζητημάτων στο ΕΣΥ ενόψει 3ου κύματος. Καλούμε τον κ. Κικίλια να σταματήσει τις ασκήσεις επί χάρτου και να προβεί η Κυβέρνηση στην ουσιαστική θωράκιση του ΕΣΥ την οποία θα έπρεπε να έχει ήδη κάνει από το 1ο κύμα».