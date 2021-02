Life

Σπύρος Μπιμπίλας στον ΑΝΤ1: έχουμε καταγγελίες για 10 πρόσωπα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Το Πρωινό" ότι υπάρχουν καταγγελίες για τουλάχιστον δέκα πρόσωπα.

"Πόλεμος" καταγγελιών έχει ξεσπάσει στον καλλιτεχνικό χώρο από ηθοποιούς κατά συναδέλφων τους, για σωματική βία, αλλά και λεκτική ή ψυχολογική.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, αποκάλυψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Το Πρωινό" ότι οι καταγγελίες ηθοποιών που έχει δεχθεί το Σωματείο αφορούν τουλάχιστον δέκα πρόσωπα.

«Είναι όλοι άνδρες. Γυναίκες και άνδρες έχουν καταγγείλει αυτά τα πρόσωπα για κάθε είδους βία και σεξουαλική παρενόχληση. Εμείς ως Σωματείο δεν θα βγούμε να καταγγείλουμε επωνύμως κανέναν. Εμείς συνιστούμε στα μέλη μας να μην βγαίνουν στα παράθυρα, να μην γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιατί μπορεί να φέρουν μηνύσεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει το τεκμήριο της αθωότητας», ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας.