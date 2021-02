Κοινωνία

Έβρος - κακοκαιρία: Μαθητές εγκλωβίστηκαν στο σχολείο (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Στο σχολείο τους αποκλείστηκαν μαθητές και δάσκαλοι του Δημοτικού Απαλού, στην Αλεξανδρούπολη, όπου επικρατεί σφοδρή κακοκαιρία.

Η πόλη του Έβρου πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν επηρεάσει κυρίως τις περιοχές του Απαλού, του Μαίστρου και της Άνθειας. Εκεί έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε σπίτια και καταστήματα.

Προβλήματα υπάρχουν όμως και σε σχολικά συγκροτήματα του Απαλού, μεταξύ των οποίων και το νηπιαγωγείο.

Για τον απεγκλωβισμό των μαθητών και των δασκάλων του Απαλού, έσπευσαν συνεργεία του Δήμου, ενώ αποφασίστηκε από το Δήμαρχο, Γιάννη Ζαμπούκη η αναστολή της λειτουργίας του.

Η ανακοίνωση του δήμου Αλεξανδρούπολης αναφέρει:

Την αναστολή λειτουργία του δημοτικού σχολείου Απαλού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονη βροχόπτωση) που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή, σήμερα, Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου του 2021.

Οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα παραμείνουν στο κτίριο μέχρι να υπάρξουν οι συνθήκες για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Πηγή: evros-news.gr