Πολιτική

Κυπριακό: Ο Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Αναστασιάδη

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι δύο ηγέτες. Το «ραντεβού» στη Λευκωσία.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει και της προοπτικής της άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης, τέθηκαν επί τάπητος κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, που είχαν σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν, επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επισκεφθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα τη Λευκωσία.