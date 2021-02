Life

Δημήτρης Σταρόβας: ο κόσμος διψά για αίμα - όλοι οι άνδρες δεν είναι τέρατα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκάλυψε τι του είπε ο Κώστας Σπυρόπουλος μετά τις καταγγελίες. Η θέση που πήρε και η αντίδρασή του για τον συνάδελφό του. Ζήτησε να μην "τσαλακώνονται" όλοι.