Lockdown με τριπλάσιες συστάσεις επιχειρήσεων από διαγραφές

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ. Για αισιόδοξα μηνύματα κάνει λόγο ο Κώστας Μίχαλος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών:

«Παρόλες τις τεράστιες οικονομικές αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις στη χώρα μας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του νέου κορονοϊού, τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου δημιουργούν, τουλάχιστον προς το παρόν, μία συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς οι συστάσεις επιχειρήσεων όλων των μορφών καθόλη τη διάρκεια του 2020 είναι σχεδόν τριπλάσιες από τις διαγραφές.

Την επισήμανση αυτή έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, δίνοντας στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ΓΕΜΗ για τις εγγραφές και διαγραφές επιχειρήσεων, τόσο Πανελλαδικά, όσο και στο ΕΒΕΑ.

Μάλιστα, όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, ακόμη και σε σχέση με το 2019 που δεν υπήρχε το πρόβλημα της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην οικονομία, το 2020 δεν επέφερε αύξηση παύσης λειτουργίας επιχειρήσεων.

Ωστόσο, επισημαίνει ο κ. Μίχαλος, για να μην υπάρξει μία νέα «πανδημία» λουκέτων το επόμενο διάστημα, θα πρέπει η κυβέρνηση να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας προς τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί τον τελευταίο χρόνο και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο «κούρεμα» των χρεών τους προκειμένου μετά τη λήξη της πανδημίας να μπορέσουν απρόσκοπτα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, Πανελλαδικά το 2019 εγγράφηκαν 36.947 επιχειρήσεις, ενώ διαγράφηκαν 20.127. Το 2020 εγγράφηκαν 35.717 ενώ διαγράφηκαν 13.441.

Στο ΕΒΕΑ το 2019 συστάθηκαν 6.331 και διαγράφηκαν 2.707 επιχειρήσεις, ενώ το 2020 συστάθηκαν 5.945 και διαγράφηκαν 1.996 επιχειρήσεις.

