Πολιτική

Συρίγος: κατάργηση τμημάτων σε ΑΕΙ

Τι αναφέρει ο Υφυπουργός Παιδείας για την αναδιάταξη του χάρτη των σχολών και των τμημάτων στα πανεπιστήμια.

Στην αναδιάταξη του χάρτη των Πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα προχωρά η κυβέρνηση όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός Παιδείας και αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, Άγγελος Συρίγος μιλώντας στον Real Fm 107,1.

«Εκ των πραγμάτων κάποια πανεπιστημιακά τμήματα θα κλείσουν», είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός προσθέτοντας πως «έχουν ιδρυθεί τμήματα που δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ». Το υπουργείο σε συνεργασία με την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης) θα εξετάσει «ποια από αυτά τα τμήματα μπορούν να λειτουργήσουν και ποια πρέπει να κλείσουν οριστικά».

Επίσης ο κ. Συρίγος έκανε λόγο για τις «ουσιαστικές αλλαγές» που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, ενώ αναφερόμενος στη σύσταση αστυνομικού σώματος εντός των Πανεπιστημίων είπε πως «με πιο ήπιο τρόπο» θα προσπαθεί να αντιμετωπίζει τις παραβατικές συμπεριφορές εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Υπογράμμιζε δε πως παρά τις αντιδράσεις η κοινωνία στηρίζει αυτό το βήμα της λεγόμενης πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Επίσης ο κ. Συρίγος αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών Ελλάδας- Τουρκίας.

Ακούστε όλη την συνέντευξη του Άγγελου Συριγου:

Πηγή: grtimes.gr