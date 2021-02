Κοινωνία

Νίκος Παλαιοκώστας: Η αίτηση αποφυλάκισης και η ζωή του στην φυλακή

Μετά από 17 χρόνια εγκλεισμού πληροί τους τυπικούς όρους αποφυλάκισης και έχει ήδη υποβάλλει αίτηση για την υφ’ όρον απόλυσή του.

Ο Νίκος Παλαιοκώστας είναι ο άνθρωπος του οποίου η δράση οδήγησε στη δημιουργία του αστικού μύθου του «λαϊκού ήρωα». Επί σειρά ετών ενίσχυε οικονομικά αδύναμους προσφέροντάς τους χρήματα, από τις ληστείες που πραγματοποιούσε κυρίως σε τράπεζες.

«Φαντομάς», «Ρομπέν των δασών», «άπιαστος», «αγρίμι των βουνών», είναι μερικά από τα προσωνύμια που του αποδόθηκαν στο πέρασμα του χρόνου και όχι αδίκως, αφού κατάφερε για 16 χρόνια να διαφεύγει της σύλληψης.

Ο 61χρονος πλέον Νίκος Παλαιοκώστας από το 2006 οπότε συνελήφθη, βρίσκεται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά από 17 χρόνια εγκλεισμού πληροί τους τυπικούς όρους αποφυλάκισης και όπως αποκαλύπτει η «ΠτΚ», έχει ήδη υποβάλλει αίτηση για την υφ' όρον απόλυσή του. Ολο αυτό το διάστημα δεν του χορηγήθηκε, ούτε μια ημέρα άδειας.

Για πρώτη φορά το 2018 και μετά από 28 αιτήσεις για παροχή άδειας, εγκρίνεται η αίτηση του από το Συμβούλιο των φυλακών, «κόβεται» όμως κατόπιν έφεσης του εισαγγελέα Εφετών Πατρών και στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών, αναφέρεται, «ότι ο κρατούμενος δεν παρέχει τα εχέγγυα καλής χρήσης άδειας».

Απόφαση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την τότε έκθεση του Συμβουλίου των φυλακών στην οποία ο Νίκος Παλαιοκώστας χαρακτηρίζεται ως «υπόδειγμα κρατουμένου και θεωρείται αδικαιολόγητο να μην λαμβάνει άδεια, γιατί είχε αποδράσει στο παρελθόν και υπό τον φόβο ότι θα δραπετεύσει με τη βοήθεια του καταζητούμενου αδελφού του».

Η «ΠτΚ» εξασφάλισε το έγγραφο-ντοκουμέντο και για πρώτη φορά δημοσιεύει το περιεχόμενο της έκθεσης, που ούτε λίγο, ούτε πολύ αποδεικνύει ότι ο Παλαιοκώστας, από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και τώρα αποδέχθηκε πλήρως τη μοίρα του. Ως φαίνεται στο κελί του αποφάσισε να «κλείσει» και το αδέσμευτο και ελεύθερο μέχρι τότε εγώ του.

«Πρόκειται για έναν κρατούμενο που κρατείται μέχρι σήμερα στη φυλακή επί δώδεκα συναπτά έτη, χωρίς καμία διακοπή έχοντας επιδείξει άριστη διαγωγή καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής του, άψογη συνεργασία με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τη διεύθυνση του καταστήματος, καθώς και υπακοή και πειθαρχία σε όλους απαρέγκλιτα τους κανόνες λειτουργίας του καταστήματος. Είναι εργατικός, φιλήσυχος, ήρεμος, συνεσταλμένος και πολύ ευγενικός.

Αρνείται να εμπλακεί σε οποιαδήποτε ομάδα ή κλίκα εντός της φυλακής, αρνείται να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επεισόδιο ή καυγά, αλλά δεν επιτρέπει να τον προσεγγίσουν ταραχοποιά στοιχεία μη επιθυμώντας ταύτιση με οτιδήποτε παραβατικό μέσα στη φυλακή.

Γεγονότα που έχουν ως αποτέλεσμα να μην έχει κληθεί ποτέ ενώπιων του Συμβουλίου της φυλακής, έστω για σύσταση λόγω κάποιας πειθαρχικής παράβασης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς επί 12 συνεχόμενα χρόνια.

Αξιολογείται απ' όλους, όσοι έχουν καθημερινή επαφή μαζί του ως υπόδειγμα κρατουμένου, παρά του ότι έχει υποβάλει πάνω από 12 αιτήσεις για χορήγηση τακτικής άδειας, άπασες έχουν απορριφθεί, ο κρατούμενος αντιμετωπίζει στωικά την κατάσταση και σέβεται την κρίση των εκάστοτε Πειθαρχικών Συμβουλίων της φυλακής και των Συμβουλίων Πλημμελειοδικών, χωρίς ποτέ να επαναστατήσει, να εκραγεί, να μιλήσει άσχημα, να απειλήσει ή να μεταβάλει την άριστη συμπεριφορά του μέσα στην φυλακή.

Σημειωτέον, ότι η απόρριψη των αιτήσεων του, στηρίζεται στο γεγονός ότι ήταν δραπέτης επί 16 χρόνια (1990 -2006), έχοντας μάλιστα αποδράσει μαζί με τον αδελφό του με ελικόπτερο, χωρίς ο τελευταίος να έχει συλληφθεί, κατά συνέπεια έχει κριθεί επανειλημμένα από τα εκάστοτε Συμβούλια, ότι εξ' αυτού δεν παρέχει τα εχέγγυα καλής χρήσης της άδειας, αφού πιθανολογείται, ότι ο δράστης αδελφός του θα τον φυγαδεύσει σε άγνωστο τόπο εάν βγει από τις φυλακές.

Παρά ταύτα δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός, ότι ο κρατούμενος έχει τιμωρηθεί επαρκώς για την κακή διαγωγή που επέδειξε δια της αποδράσεώς του, αφού έχει στερηθεί επί τετραετίας και πλέον το δικαίωμα τακτικής άδειας και επιπλέον δεν είναι δικαιοπολιτικά ορθό να συνεχίζει να τιμωρείται επειδή ο αδελφός του, με τον οποίο δεν προκύπτει καμία επικοινωνία και άρα δεν υπάρχου καν ενδείξεις, ότι θα τον βοηθήσει να αποδράσει, δεν έχει συλληφθεί.

Επιπλέον δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι ο κρατούμενος έχει τελέσει μόνο αδικήματα ληστειών σε τράπεζες, χωρίς να έχει τραυματίσει ποτέ άνθρωπο, γεγονός που υποδεικνύει ότι δεν είχε ποτέ το ποινικό προφίλ του σκληρού βίαιου και ανάλγητου κακοποιού, ο οποίος να κρίνεται επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο, την ώρα που κρατούμενοι με πολύ βαριά εγκλήματα (ανθρωποκτονίες, τρομοκρατία, ομαδικοί βιασμοί κλπ) απολαμβάνουν το ευεργέτημα της τακτικής άδειας που παρέχει ο νόμος.

Από τη συνεχή προσωπική επικοινωνία της Προέδρου του Συμβουλίου αυτού με τον κρατούμενο και τις ενδελεχείς συνεντεύξεις και ακροάσεις διαμόρφωσε την προσωπική γνώμη, ότι πρόκειται για έναν άριστο κρατούμενο με σεβασμό προς τους θεσμούς, συνειδητοποιημένο, μεταμελημένο και πλήρως σωφρονισμένο, ο οποίος στα 58 του χρόνια, το μόνο που ονειρεύεται είναι να του δοθεί η ευκαιρία για να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του ήρεμος και όχι κυνηγημένος, έχοντας εκτίσει την ποινή που του επέβαλε η Πολιτεία… Επειδή λοιπόν πρέπει η Πολιτεία ν' αναγνωρίσει την τεράστια προσπάθεια του κρατουμένου να σωφρονιστεί έχοντας αντιμετωπίσει τις αντίξοες συνθήκες της φυλακής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επειδή δεν είναι δυνατόν να τιμωρείται επ' αόριστον είτε επειδή δραπέτευσε, είτε επειδή υπάρχουν υποψίες χωρίς καν ένδειξη ότι έχει την οποιαδήποτε πρόθεση ή σχέδιο να διαφύγει με τον αδελφό του, η δε συνεχιζόμενη παραμονή του πλέον της 12ετίας εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος, μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει τόσο για τη μελλοντική προσπάθεια επανένταξης του στην κοινωνία, όσο και για τη διατήρηση της ψυχικής του υγείας. Επειδή τέλος η ωφελεία που θα έχει η χορηγηθείσα άδεια για την προσωπικότητα του καταδίκου και τη μελλοντική του εξέλιξη, αλλά και τη σταδιακή επανόδου του σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας, είναι μετά βεβαιότητας μεγάλη, κρίνουμε ότι πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του και να του χορηγηθεί τακτική άδεια έξι ημερών με καθημερινή παρουσία στο ΑΤ κατοικίας του».

Ποιος είναι

Είναι ένα από τα πέντε παιδιά, επταμελούς οικογένειας με πατέρα λαχειοπώλη. Γεννήθηκε το 1960 στο ορεινό χωριό Μοσχόφυτο Τρικάλων. Το 1979 αποφασίζει να γίνει ναυτικός και μπαρκάρει. Πολύ γρήγορα, όμως, θα εγκαταλείψει τη θάλασσα και θα επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου θα αρχίσει να επιδίδεται σε μικροκλοπές και διαρρήξεις. Εδρασε για αρκετά χρόνια είτε μόνος τους, είτε μαζί με τον αδερφό του, κάνοντας ληστείες τραπεζών, με πιο γνωστή αυτή του υποκαταστήματος της Εθνικής στην Καλαμπάκα, αποσπώντας 125 εκ. δραχμές. Λεία που θεωρείται η μεγαλύτερη σε ληστεία τράπεζας στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα.

«Κάνατε την τύχη σας»

Το 1988 ο Νίκος Παλαιοκώστας δραπετεύει από τις φυλακές Τρικάλων. Το 1990 συλλαμβάνεται και πάλι για κλοπές και αφήνεται ελεύθερος με εγγύηση. Επί 16 χρόνια παρέμενε ασύλληπτος. Τον Σεπτέμβριο του 2006 συλλαμβάνεται έξω από το χωριό Λιβάδι στον Παρνασσό, προσπαθώντας να αποφύγει μπλόκο της Αστυνομίας. «Κάνατε την τύχη σας» φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια προς τους αστυνομικούς. Μεταφέρεται στις φυλακές Πατρών για να εκτίσει ποινή 197 ετών και 376 μηνών.

Η δικηγόρος του

«Ηδη πληροί τους τυπικούς όρους για υφ' όρον απόλυση και εκκρεμεί αίτημα αποφυλάκισής του. Πάρα ταύτα ούτε άδεια δεν του χορηγείται, παρά το γεγονός ότι είναι υποδειγματικός κρατούμενος, όπως εισηγούνται και οι αρμόδιοι του Συμβουλίου της φυλακής, οι οποίοι ζουν καθημερινά τον Νίκο Παλαιοκώστα και γνωρίζουν καλύτερα απο τον καθένα την προσωπικότητά του» δηλώνει στην «ΠτΚ» η δικηγόρος Αθηνών, Ελισσάβετ Πούλιου.

Η ίδια προσθέτει ότι «το Δικαστικό Συμβούλιο απορρίπτει συνεχώς τα αιτήματά του επικαλείται το παρελθόν του προ της συλλήψεώς του και αγνοεί επιδεικτικά την άριστη συμπεριφορά του εντός της φυλακής όλα αυτά τα έτη. Με τον τρόπο αυτό αφενός αδικείται ο Νίκος Παλαιοκώστας, αφετέρου καταστρατηγούνται οι διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα και δημιουργείται λανθασμένα η πεποίθηση ότι η υποδειγματική συμπεριφορά του κρατουμένου δεν έχει βαρύτητα για την χορήγηση άδειας και την υφ΄ όρον απόλυσή του, εν αντιθέσει με τη νομοθετική βούληση, που θέσπισε αυτούς τους θεσμούς ακριβώς για να επιβραβεύσει τον υποδειγματικό κρατούμενο» και καταλήγει:

«Ελπίζω το Δικαστικό Συμβούλιο της Πάτρας να διορθώσει αυτή την αδικία που αφορά τον Νίκο Παλαιοκώστα και να του χορηγηθεί τόσο το δικαίωμα της άδειας, όσο και η υφ' όρον απόλυσή του, καθ' ότι ως αναφέρει ο Πλάτων ''Αδικία εξίς υπεροπτική νόμων'', ήτοι είναι έλλειψη δικαιοσύνης η συνήθεια να περιφρονούνται οι νόμοι».

Πηγή: pelop.gr