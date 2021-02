Πολιτική

Ταραντίλης: Μπροστά στον κίνδυνο από τις μεταλλάξεις, εντείνουμε την άμυνά μας

Για την πορεία του εμβολιασμού, τα μέτρα προστασίας και τα μέτρα στήριξης μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η κυβέρνηση συνεχίζει τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό και ταυτόχρονα συνεχίζει να στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις την πραγματική οικονομία και την κοινωνία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης, ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Αυτές τις μέρες οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα διαπίστωσαν αυξήσεις στις απολαβές τους. Πρώτον διότι μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και δεύτερον διότι αναβλήθηκε η εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα».

Όπως είπε ο κ. Ταραντίλης «παράλληλα συνεχίζεται η οικονομική στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία. Μόνο την εβδομάδα που πέρασε καταβλήθηκε σχεδόν 1 δισεκ. σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, της στήριξης των εκμισθωτών για μειωμένα μισθώματα και του πέμπτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής, το μισό της οποίας όπως και στον προηγούμενο κύκλο είναι μη επιστρεπτέο».

Τις επόμενες ημέρες ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για την ενίσχυση των πληττόμενων επιχειρήσεων

Αναφερόμενος στις νομοθετικές πρωτοβουλίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «στη Βουλή ψηφίζεται τις επόμενες μέρες νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που ανάμεσα στα άλλα προβλέπει:

Πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που ήταν κλειστές με κρατική εντολή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021

Καταβολή από το Κράτος στους εκμισθωτές, του 80% του μηνιαίου μισθώματος

Διευκολύνσεις για την πληρωμή αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή).

Κρατική ενίσχυση των πληττόμενων επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών.

Ο κ. Ταραντίλης τόνισε ότι «σύμμαχος της κυβέρνησης στις δράσεις οικονομικής στήριξης και κοινωνικής ευαισθησίας είναι η εμπιστοσύνη που ανέκτησε η χώρα μας από τους εταίρους μας και τις διεθνείς αγορές.

Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα το ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τις αγορές, μέσω της έκδοσης 10ετούς ομολόγου, 3,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο περίπου 0,8%, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει σημειώσει ελληνική έκδοση οποιασδήποτε διάρκειας.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προχωρά με ταχύτητα μεγάλα έργα αναπτυξιακής υποδομής, όπως ο οδικός άξονας Ε65 που όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα Τρίκαλα- έχει μείζονα σημασία για τη Δυτική Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα σημαντικές εκκρεμότητες του παρελθόντος, όπως ο άξονας Πάτρας- Πύργου και ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Κρήτης (ΒΟΑΚ), προκειμένου η πατρίδα μας να αποκτήσει αξιόπιστους, οικονομικούς και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους», τόνισε.

Σημαντικό και καινοτόμο, που αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες, το νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια

Περνώντας στη συνέχεια στο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των Πανεπιστημίων ο κ. Ταραντίλης ανέφερε πως «η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις, όπως είχε προεκλογικά δεσμευθεί στους πολίτες.

Κατατέθηκε ήδη και συζητείται τις επόμενες μέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων.

Πρόκειται για ένα σημαντικό, καινοτόμο νομοσχέδιο που αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες, και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Σε αυτό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

Ρυθμίσεις που επαναπροσδιορίζουν - με βάση τις πανελλαδικές εξετάσεις - τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οριοθετούν τη διάρκεια φοίτησης. Ρυθμίσεις για την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της λειτουργίας και της εικόνας των Πανεπιστημίων μας».

Στόχος μας με το νομοσχέδιο για την αλλαγή εκλογικού συστήματος στην Αυτοδιοίκηση, είναι να μπει οριστικό τέλος στην ακυβερνησία

Για τον εκλογικό νόμο στην Αυτοδιοίκηση μίλησε συνεχίζοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Χρήστος Ταραντίλης. Όπως είπε: «Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται σύντομα στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Πρόκειται - όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης - για μια ακόμη νομοθετική πρωτοβουλία που αποτελεί ρητή προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης.

Στόχος μας να μπει οριστικό τέλος στην ακυβερνησία στα όργανα της Αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων:

Επαναφέρεται η 5ετής θητεία των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023.

Τίθεται ως όριο για την εκλογή τους από τον πρώτο γύρο το 43% των ψήφων.

Εξασφαλίζεται κατά κανόνα η εκλογή των 3/5 των μελών του Συμβουλίου στον νικητή των εκλογών.

Μειώνεται οριακά ο αριθμός των μελών του δημοτικού και του περιφερειακού συμβουλίου.

Θεσπίζεται -όπως και στις βουλευτικές εκλογές- όριο 3% για την εκλογή δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του».

Η κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των ειδικών αξιολογεί την κατάσταση κάθε εβδομάδα και επικαιροποιεί όταν χρειάζεται τα μέτρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια στην επιδημιολογική κατάσταση και τα νέα μέτρα, επισημαίνοντας: «Σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική κατάσταση, η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το πιστοποιούν άλλωστε, όλοι οι τελευταίοι εβδομαδιαίοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC).

Ενώ όμως βελτιώνεται η επιδημιολογική κατάσταση σε περιοχές που ήταν επιβαρυμένες, τις τελευταίες ημέρες έχουμε έξαρση κρουσμάτων κυρίως στην Αττική. Είναι προφανές πως η εξέλιξη της πανδημίας είναι δυναμική, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Γι' αυτό και οι αποφάσεις για την αντιμετώπισή της δεν μπορεί παρά να προσαρμόζονται διαρκώς στα νέα δεδομένα που ανακύπτουν και τις τάσεις που διαμορφώνονται», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Συνεπής στη στρατηγική αυτή, η κυβέρνηση -λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των ειδικών- προχωρά κάθε εβδομάδα στην αξιολόγηση της κατάστασης και στην επικαιροποίηση, όταν χρειάζεται, των μέτρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζονται από το Σάββατο το πρωί, σε κάθε περιοχή της χώρας -ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο τους- δύο επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας:

Το επίπεδο επιτήρησης, που απεικονίζεται με «κίτρινο» και το επίπεδο αυξημένου κινδύνου, που απεικονίζεται με «κόκκινο».

Και στα δύο επίπεδα -σε όλη δηλαδή την επικράτεια- ισχύουν οριζόντια μέτρα, που αποτελούν τη βάση της άμυνάς μας, όπως η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η αποστολή SMS για τις μετακινήσεις μας, η τηλεργασία, όπου είναι δυνατόν.

Στις «κίτρινες» περιοχές ισχύουν όλα όσα εφαρμόζονταν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ανοίγουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, καθώς και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, πλην των ΟΠΑΠ Play.

Στις «κόκκινες» περιοχές ισχύουν επιπλέον μέτρα.

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί, πλην της Αττικής, όπου συνεχίζεται το ίδιο ωράριο.

Λειτουργία δια ζώσης μόνο των Γυμνασίων.

Λειτουργία των θρησκευτικών χώρων, με παρουσία έως και 9 ατόμων.

Λειτουργία ύστερα από προκαθορισμένο ραντεβού:

Των καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης και των βιβλιοπωλείων με την μέθοδο της παράδοσης εντός, των υπόλοιπων καταστημάτων με την μέθοδο της παράδοσης εκτός, καθώς και των κομμωτηρίων και των καταστημάτων προσωπικής περιποίησης».

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Ταραντίλης ανέφερε πως εντείνουμε την άμυνα, συνεχίζουμε την αντεπίθεση. Όπως ανέλυσε: «Μπροστά στον κίνδυνο αναζωπύρωσης της πανδημίας- εξαιτίας των μεταλλάξεων και του χειμωνιάτικου καιρού και συνεπώς των περισσότερων λοιμώξεων και ιώσεων που συνηθίζονται- κάθε χρόνο- αυτούς τους μήνες - εντείνουμε την άμυνά μας και ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την αντεπίθεση με την επιχείρηση «Ελευθερία» για τους εμβολιασμούς.

Αυτή τη στιγμή γίνονται περισσότεροι από 17.000 εμβολιασμοί ημερησίως, ενώ ήδη έχουν εμβολιαστεί περίπου 270.000 συμπολίτες μας, ξεπερνώντας τον στόχο των 200.000 που είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο.

Επιπλέον ακολουθούμε με συνέπεια την ορθή στρατηγική διασφάλισης της δεύτερης δόσης, για όλους τους συμπολίτες μας που έχουν κάνει ήδη την πρώτη».