Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ στην Αθήνα την Τρίτη

Σε δύο σημεία θα πραγματοποιούν rapid tests οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ. Πότε και πώς θα γίνεται η μετάβαση των ενδιαφερομένων.

Δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ σε Κυψέλη και Σεπόλια, θα πραγματοποιήσει αύριο Τρίτη 2 του μηνός ο δήμος Αθηναίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου τα rapid tests θα πραγματοποιηθούν από τις 10.00 ως τις 15.00 στις πλατείες Αγίου Μελετίου στα Σεπόλια και Κανάρη στην Κυψέλη.

Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στείλει μήνυμα για μετακίνηση 1 στο 13033, να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, στο οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του rapid test.

Στα δύο σημεία θα τηρούνται αυστηρά οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί κανόνες (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων ασφαλείας), ενώ για την ομαλή διεξαγωγή των rapid tests και την αποφυγή συνωστισμού, θα εποπτεύουν κλιμάκια δημοτικών αστυνομικών.