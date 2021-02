Παράξενα

Βίντεο: Πάντα βγάζει…selfie

Αξιαγάπητο το άγριο ζώο που αν και μακριά από ανθρώπους, κατάφερε να τους μιμηθεί.

Ένα γιγάντιο πάντα «αιχμαλωτίστηκε» να βγάζει selfie φωτογραφία, στην Κίνα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που τραβήχτηκε στις αρχές του Ιανουαρίου, το πάντα κοιτάζει στην κάμερα και στη συνέχεια τραβάει φωτογραφίες.

Οι κάμερες τοποθετήθηκαν στο φυσικό περιβάλλον όπου φιλοξενούνται πολλά ζώα, σε ένα δάσος που βρίσκεται στην επαρχία Σιτσουάν, στα 2783 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Πρόκειται για τεράστια έκταση που προσφέρει φυσικό τρόπο ζωής στα άγρια ζώα, που ζουν με αφθονία νερού, έχοντας στη διάθεσή τους τη φύση και ελάχιστη ανθρώπινη επαφή.