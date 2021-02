Κόσμος

Καταστροφικές πλημμύρες σε Ιταλία και Γαλλία (εικόνες)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι εκτεταμένες βροχές που σημειώθηκαν στις δύο χώρες.

Προβλήματα έχουν προκαλέσει στην Ιταλία και τη Γαλλία οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις, λόγω των πλημμυρών που έχουν σημειωθεί.

Οι πυροσβέστες της Ιταλίας ανταποκρίνονται συνεχώς σε κλήσεις για διασώσεις στην περιφέρεια Σαλέρνο, όπου το βράδυ της Κυριακής υπερχείλισε ο ποταμός Σάρνο. Αρκετοί ήταν μάλιστα οι κάτοικοι των περιοχών που εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, που καλύφθηκαν από τα νερά.

Στη Γαλλία συνολικά 21 περιφέρειες βρίσκονταν σε αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών τη Δευτέρα, ενώ το Σαββατοκύριακο καταγράφηκε ένας θάνατος λόγω της κακοκαιρίας. Πρόκειται για έναν 70χρονο άνδρα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά «φουσκωμένου» ποταμιού.

Το μεγαλύτερο μέρος της νοτιοδυτικής και της βόρειας Γαλλίας βρίσκεται σε «πορτοκαλί» συναγερμό για τις πλημμύρες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν προτού αποφασίσουν να μετακινηθούν.

Στο Παρίσι η στάθμη του Σηκουάνα έχει ανέβει και δεν είναι λίγα τα σημεία όπου σημειώθηκαν υπερχειλίσεις, με τους Παριζιάνους να «χτυπιούνται» από τα νερά ενώ περπατούσαν ή έκανα ποδήλατο στις όχθες του.